Emekliye zam oranlarını verdi: Duyan donup kalacak

Emekli maaşına alacağı zammı belirleyecek Haziran ayı enflasyonunu beklemeye koyuldu. 2026 yılı Haziran ayı enflasyonu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da açıklanacak. TÜİK'in açıklamasından önce tahminler yüzde 1 ile 1.2 oranlarına yoğunlaştı. Seyyanen zam, iyileştirme gibi beklentiler de kulislerden gelen haberler ve iktidarın tavrı nedeniyle çoktan uçup gitti.

Ekonomist Prof. Dr. Yılmaz, Haziran ayı enflasyonu beklentiler doğrultusunda gerçekleşirse emekliye yansıyacak 6 aylık zammı hesapladı. Aylık 1 ve 1.2 oran arasındaki fark simit hesabıyla umutların nasıl eridiğini gösterdi.

EMEKLİYE ZAM ORANLARINI VERDİ

Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, haziran ayı enflasyonunun yüzde 1 ya da yüzde 1,2 olarak gerçekleşmesi halinde oluşacak zam oranlarını hesapladı.

Buna göre haziran enflasyonu yüzde 1 çıkarsa SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,52 zam alacak. Haziran enflasyonunun yüzde 1,2 olması durumunda ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 18'e, memur ve memur emeklilerinin zammı da yüzde 13,74'e yükselecek.

Yılmaz ayrıca son üç yılda mayıs ve haziran ayı enflasyonlarının ilk dört ay ortalamasına göre yaklaşık yüzde 51 daha düşük gerçekleştiğine dikkat çekti. Asgari ücrete yıl başında yapılan yüzde 27'lik zammın yüksek enflasyon karşısında önemli ölçüde eridiğini belirten Yılmaz, çalışan yoksulluğunun arttığını ifade ederken, 2027 seçimleri öncesinde ücret artışlarının yeniden gündeme gelebileceğini söyledi. (ANKA)

DUYAN DONUP KALACAK

Yılmaz'ın hesaplamalarına göre haziran enflasyonunun yüzde 1 gelmesi halinde 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya, yüzde 1,2 gelmesi halinde ise 23 bin 600 liraya yükselecek. İki senaryo arasındaki fark yalnızca 48 lira olacak.

En düşük memur emeklisi maaşı olan 27 bin 890 lira ise yüzde 13,52 zamla 31 bin 660 lira 73 kuruşa, yüzde 13,74 zamla ise 31 bin 722 lira 9 kuruşa çıkacak. Buradaki fark da sadece 61 lira 36 kuruş olacak.

100 gram simidin 25 lira olduğu dikkate alındığında, iki enflasyon tahmini arasındaki fark en düşük emekli maaşında yaklaşık 2 simit, en düşük memur emeklisi maaşında ise yaklaşık 2,5 simit parasına denk gelecek. Hangi oran açıklanırsa açıklansın emekli aldığı zammı duyduğunda donup kalacak.