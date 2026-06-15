Emekliye yapılan çiftçiye de yapılınca iktidarda işler karıştı

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) buğday alım fiyatını ton başına 16 bin 500 TL olarak açıkladı. Bölgelere göre bölgelere göre 15.31 ile 19.14 TL arasında kilo başı maliyeti bulunan çiftçi, en az 20 bin TL beklerken büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Kapıkıran, desteklerle üreticinin eline 19 bin 514 TL geçeceği söylense de maliyetin karşılanmadığını açıkladı.

Buğday fiyatları, ekonomik koşullar ve mutlak butlan gibi muhalefete yargı müdahalelerinin iktidar için olumsuz sonuçlar doğurduğunu konuşan AKP kulislerinde tepkileri taşıran son damla oldu. Açıklanan buğday fiyatlarının emeklinin bayram ikramiyesinde olduğu gibi yetersiz kalması vatandaşla kopuşun ve partideki sorunların simgesi oldu.

EMEKLİYE YAPILAN ÇİFTÇİYE DE YAPILINCA İKTİDARDA İŞLER KARIŞTI

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın aktardığına göre, hukuki ve siyasi gelişmelerin ardından açıklanan buğday taban fiyatları, çoğunluğu AKP'nin seçmeni olan çiftçileri de çileden çıkardı. Parti içinde, bu durumun partiden de uzaklaşma sonucu doğurduğunu ve kendilerine çığ gibi tepki geldiğini aktarıyor. Büyükşehirlerde telefonla yapılan anketlerin aksine, doğrudan tabanın nabzını tutan AKP'li kurmaylar, ilgisiz gibi görünen konular arasındaki tehlikeli bağa dikkat çekiyor.

Parti içindeki reflekslerin tamamen kaybedildiğini savunan isimler, "Mahkeme eliyle siyaset mühendisliği yaparak bir yere varılamaz. Eskiden partimizin yanlıştan dönme refleksi vardı, şimdi ise halkın sorunlarına çözüm üreten bir ruh halinde değiller. Açıklanan buğday taban fiyatı bunun en net göstergesidir. Çiftçi mazot, gübre ve üretim masrafları altında ezildi" eleştirisinde bulunuyor.

Benzer hataların emekli ikramiyelerinde ve maden işçilerine reva görülen uygulamalarda da yapıldığını belirten siyasiler, bu adımların partiyi içeriden oyduğunu ifade ediyor. İl başkanlarının görevden alınma süreçlerine de değinen partililer, merkezden gelen telefonlarla kıymetli isimlerin istifa ettirildiğini ve arkasında "şehrin ağa babaları" olduğunu dile getiriyor.

Siyasi kaosun ekonomiye etkileri, AKP kulislerinde en çok can yakan konu başlıkları arasında yer alıyor. Mutlak butlan kararının özellikle ekonomi yönetiminin planlarını altüst ettiği belirtilirken, hem yerel hem de küresel değişkenler nedeniyle mevcut ekonomi programının revize edilmek zorunda kalındığı konuşuluyor.

Parti kurmaylarının ekonomi programına olan eski inancını kaybettiği gözlenirken, kulislerde şu karamsar yorumlar öne çıkıyor:

"Bütün yaşananlardan sonra cari açıkta değişiklik olacaktır. Büyüme rakamları öngörülenin gerisinde kalıyor. Kur ve faiz oranları ortada, beklendiği gibi düşmeyecektir. Enflasyonun kontrolü zorlaştı, kur baskılama zorunlu olarak devam edecek."

Muhalefetin bölünmesinin iktidara yarayacağı iddialarını geçersiz bulan ve siyasetin bir "birleşik kaplar teorisi" gibi işlediğini söyleyen AKP’liler, iktidar medyasında parti adına konuşanların da vatandaştaki karşılığı yok ettiğini düşünüyor. Kötülüğün bir parçası gibi algılanmaktan büyük bir rahatsızlık duyduklarını belirten partideki orta kuşak temsilcileri daha cesur eleştiriler yaparken, üst kademelerdeki "büyüklerin" sessiz kalması ise parti içindeki rahatsızlığı daha da tırmandırıyor.