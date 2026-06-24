Emekliye Temmuz zammını açıkladı: Önümüzdeki yılın maaşlarını da hesapladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam oranlarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Halk TV yayınında tek tek hesaplamalarını paylaşan Özgür Erdursun, enflasyon oranlarının beklendiği gibi gelmesi durumunda önümüzdeki yıl verilecek zamlı maaş rakamlarını da verdi.

EMEKLİYE TEMMUZ ZAMMINI AÇIKLADI

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkının netleşeceğini belirten Erdursun, temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %18, memur ve memur emeklilerine ise %13.5 ile %14 arasında bir artış yapılacağını öngördü.

Erdursun, şu an için seyyanen bir zam, intibak düzenlemesi ya da refah payının ise gündemde olmadığını ifade etti.

En düşük emekli aylığının 20.000 TL’ye tamamlandığını hatırlatan Erdursun, temmuz ayı enflasyon farkıyla bu rakamın büyük ihtimalle 23.600 TL olacağını, belki 24.000 TL ya da 25.000 TL’ye yuvarlanabileceğini belirtti.

Ancak kök aylığı düşük olan ve 20.000 TL alan kişilerin maaşlarının otomatik olarak 23.600 TL’ye yükselmeyeceğine dikkat çeken Erdursun, kök maaşlara yapılacak %18’lik artışın yine sınırın altında kalabileceğini vurguladı.

En düşük emekli aylığının artırılması için Meclis’te bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Erdursun, bu düzenlemenin temmuz ayına yetişmeyerek ağustos ayına kalabileceğini, bu durumda emeklilerin temmuz ayı farklarını ağustos ayında alabileceğini aktardı. Ayrıca asgari ücrete ve dolayısıyla diğer ücretlilere de yıl sonuna kadar herhangi bir ara zam yapılmayacağını ekledi.

ÖNÜMÜZDEKİ YILIN MAAŞLARINI DA HESAPLADI

Açıklanan enflasyon verilerinin sadece bu yılın temmuz ayını değil, önümüzdeki dönemin maaş artışlarını da gösterdiğini belirten Erdursun, önümüzdeki yıl için üç farklı enflasyon senaryosuna göre emekli maaşlarını hesapladı:

%28 enflasyon senaryosu: Yıl sonunda %28’lik bir enflasyon gerçekleşirse, temmuzdaki %18’lik zammın ardından önümüzdeki yılın ocak ayında emeklilere %8.47 artış yapılacak. Bu durumda 23.600 TL olan en düşük emekli aylığı, önümüzdeki yıl ancak 25.600 TL civarına ulaşabilecek.

%29 enflasyon senaryosu: Yıl sonu enflasyonu %29 çıkarsa, temmuzdaki %18’e ek olarak önümüzdeki yılın ocak ayında %9.32’lik bir artış yansıtılacak.

%30 enflasyon senaryosu: Enflasyonun %30 çıkması durumunda ise temmuzdaki %18’lik zammın üzerine önümüzdeki yılın ocak ayında %10’luk bir artış yapılacak.

"ALIM GÜCÜ KAYBI TELAFİ EDİLMEDEN ENFLASYONUN DÜŞMESİ YETMEZ"

Açlık ve yoksulluk sınırının çarşı pazarda çok daha hızlı arttığını ifade eden Özgür Erdursun, yapılan sınırlı artışlar nedeniyle her enflasyon farkı sonrasında emeklilerin alım gücünün daha da düştüğünü savundu.

2023 yılında memurlara verilen 8.077 liralık seyyanen zammın bugünkü değerinin 25.000 liranın üzerinde olduğunu, eğer o dönemde bu zam emeklilere de verilmiş olsaydı bugün en düşük emekli aylığının 20.000 TL değil, 45.000 TL seviyesinde olması gerektiğini belirtti.

TÜİK gerçek enflasyonu açıklasa dahi geçmişteki kayıplar için ekstra bir güncelleme ve dokunuş yapılmadan sadece enflasyonun düşmesinin emeklinin alım gücünü artırmaya yetmeyeceğini söyleyen Erdursun, vatandaşın daha yüksek bir zam oranından ziyade, maaşlarının geçmişteki alım gücü değerine ulaştırılmasını talep ettiğini ifade etti.