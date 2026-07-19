Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? İşte son durum

Artan hayat pahalılığı ve yükselen araç fiyatları nedeniyle emeklilerin gözü ÖTV’siz araç düzenlemesine çevrildi. Emeklilere yönelik vergi muafiyeti ile otomobil satışına ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken, milyonlarca kişi “Emekliye ÖTV’si araç düzenlemesi Meclis’ten geçti mi?” sorusunun yanıtını araştırıyor.



EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ ÇIKTI MI?

Emeklilere ÖTVsiz araç satışına ilişkin teklif, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlandı ve şubat sonu-mart başı itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunuldu.

İnternette düzenlemenin meclisten geçtiği ve yürürlüğe girdiği yönünde iddialar yer alsa da emeklilere ÖTV muafiyeti sağlayan resmi bir yasal düzenleme henüz bulunmuyor. Teklif yasalaşmadığı için uygulama da başlamış değil.

ÖTV’SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRERSE NE SAĞLAYACAK?

Olası bir ÖTV muafiyeti veya vergi indirimi düzenlemesinin hayata geçirilmesi halinde emekliler, araç satın alırken önemli bir maliyet avantajı elde edebilecek. Özel Tüketim Vergisi’nin kaldırılması ya da düşürülmesi araç fiyatlarının azalmasını sağlayabileceği gibi daha düşük maliyetle sıfır otomobil sahibi olma imkanı da sunabilecek.

Düzenlemede sınır getirilmesi halinde ise yalnızca belirlenen limit içerisindeki modellerin kapsama alınması bekleniyor.