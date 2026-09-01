Emekliye 30 bin liranın üzerinde yatacak para için uyardı: Hesaplamayı anlattı

Emekli, bankaların güncellenen kampanyalarıyla, emekli maaşına ek olarak ödenen promosyonları araştırmayı ve şartları sorgulamayı sürdürüyor. Bankalar arasındaki rekabet yeniden hız kazanırken, kampanyalarda ödenmesi vadedilen para 30 bin liranın üzerine kadar çıktı.

Maaşı taşıma tutarının haricinde ek şartları karşılayan emekliye ödenen tutarlar dikkat çekerken Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'dan açıklama geldi.

EMEKLİYE 30 BİN LİRANIN ÜZERİNDE YATACAK PARA İÇİN UYARDI

Özgür Erdursun, Dünya Gazetesi'ndeki yazısında ilan edilen yüksek rakamların tamamının koşulsuz olarak emeklinin hesabına yatmayabileceğine dikkat çekti.

Erdursun, bazı bankaların nakit promosyonun yanında kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı veya farklı bankacılık ürünleri gibi ek şartlar sunduğunu belirterek, emeklilerin karar vermeden önce kampanyaların koşullarını ayrıntılı biçimde incelemesi gerektiğini ifade etti.

Erdursun'a göre emeklilerin bankalara öncelikle “Hiçbir ek koşulu yerine getirmeden hesabıma nakit olarak kaç lira yatıracaksınız?” sorusunu sorması gerekiyor. İkinci olarak ise ilan edilen toplam rakama ulaşmak için hangi şartların yerine getirilmesi gerektiğinin öğrenilmesi önem taşıyor.

Promosyon ödemelerinin SGK bütçesinden yapılmadığını belirten Erdursun, ödemelerin bankaların kendi bütçelerinden karşılandığını ve bunun karşılığında emeklinin maaş müşterisi olmasının beklendiğini aktardı.

Sistemin temelinin ise SGK ile bankalar arasında 2017 yılında imzalanmaya başlanan promosyon protokolüne dayandığını kaydetti.

Promosyon sistemindeki temel uygulamalardan biri üç yıllık taahhüt. Banka promosyonu peşin öderken emekli, aylığını üç yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdünde bulunuyor. Promosyonun, maaşın bankaya gönderilmesi ve taahhütnamenin imzalanmasının ardından en geç üç iş günü içinde hesaba yatırılması gerekiyor.

HESAPLAMAYI ANLATTI

Erdursun, üç yıllık taahhüdün emeklinin bu süre boyunca bankadan ayrılamayacağı anlamına gelmediğini belirtti. Daha yüksek promosyon sunan başka bir bankaya geçmek mümkün ancak eski bankadan alınan promosyonun kalan taahhüt süresine karşılık gelen bölümünün iade edilmesi gerekiyor.

Örneğin 36 aylık taahhüt karşılığında 12 bin lira promosyon alan bir emekli, 12 ay sonra banka değiştirmek isterse kalan 24 aylık dönem için yaklaşık 8 bin lira iade ediyor. Yeni banka 30 bin lira promosyon veriyorsa hesap şöyle yapılıyor:

30 bin lira yeni promosyon - 8 bin lira eski bankaya iade = 22 bin lira net kazanç.

Erdursun, bu örneğin yalnızca hesaplama mantığını göstermek amacıyla verildiğini, gerçek cayma tutarının ve yeni kampanyanın koşullarının ilgili bankadan öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Banka değişikliğinde kredi kullanan emeklilerin de dikkatli olması gerekiyor. SGK'nın açıklamasına göre, emekli aylığı karşılığında kredi kullanılmış olması banka değişikliğine engel oluşturabiliyor. Emeklinin kendi rızasıyla verdiği bazı taahhütname, virman-takas-mahsup talimatları veya bankacılık işlemlerinden kaynaklanan başka sorunlar da maaş taşıma işlemini etkileyebiliyor. Kullanılmamış kredili mevduat hesabı ise bu kapsamın dışında tutuluyor.