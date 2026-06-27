Emeklinin de uzaktan çalışanın da hayaliydi: Köye ev yaptırmanın maliyeti dudak uçuklattı

Emekli için de çalışan içinde şehirde hayat zorlaştı. Giderek derinleşen ekonomik kriz, artan konut satın alma ve kiralama maliyetleri tersine göç akımının fitilini ateşledi. Orta gelirli için yazlık almak ya da büyükşehirlerde standart bir apartman dairesi sahibi olmak neredeyse hayal olunca, vatandaş da çözümü kırsalda buldu.

Vatandaşlar, memleketindeki ata toprağına ya da güçlükle de olsa aldığı küçük bir köy arsasına ev yaptırarak göç etmeye başladı. Huzurlu bir tabiat hayatı vadeden bu hayal inşaat maliyetleriyle kabusa döndü. Buna bir de dolandırıcıların oyunları eklendi.

KÖYE EV YAPTIRMANIN MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI

Kendi arazisine müstakil bir hayat kurma arzusu; bitmek bilmeyen bürokratik engeller, usta bulma sorunu ve her gün değişen etiketler nedeniyle “inşaat enkazına” evirilmiş durumda.

Kırsala yönelen dar bütçeli vatandaş, müteahhitlerin enflasyonist ortamda talep ettiği yüksek kâr marjlarından (%30-%45) kaçmak için taşeronluğu bizzat üstleniyor. Ancak kâğıt üzerindeki hesaplar çarşıya uymuyor.

Temel inşaat kalemlerindeki öngörülemez artışlar ve tecrübesizlik, “bir yılda biter” denilen projelerin yıllarca sürmesine, hatta yarım bırakılmasına yol açıyor. 2024 yılında arsa hariç bir köy evi yapmanın maliyeti minimum 1,5 - 2 milyon TL iken, bugün bu rakam 5 milyon liraya kadar ulaştı.

EMEKLİNİN DE UZAKTAN ÇALIŞANIN DA HAYALİYDİ

Maliyeti düşürmek için mimar, mühendis ve şantiye şefi gibi profesyonel desteklerden kaçınmak, mimari facialara zemin hazırlıyor.

İnternetten alınan ve iklim şartlarına uymayan yanlış malzemeler, yetersiz izolasyonla birleşince sıfır evlerin daha ilk kışta su almasına sebep oluyor. “Çatıyı komşuyla çakarız”, “boya işini biz hallederiz” mantığıyla yapılan derme çatma işçilikler ise eğri duvarlar, gönyesiz kapılar ve patlayan tesisatlarla sonuçlanıyor.

Tüm bu hataların sonucunda, sosyal medyada görülen modern malikâne hayalleri günün sonunda kaba saba bir “köy gecekondusu” olarak karşımıza çıkıyor.

USTALAR KARABORSAYA DÜŞTÜ

Kırsalda ev yaptırmanın en büyük handikabı ise nitelikli iş gücü bulamamak. Kentsel dönüşüm projeleri sebebiyle şehirde kalan kalifiye ustalar, köylere gitmek için yol, yemek ve konaklama gibi ‘lojistik farkları’ talep ediyor. Bu durum, kırsaldaki işçilik maliyetlerini şehir merkezine kıyasla iki katına kadar çıkarabiliyor.

"BÜTÇEYE EN AZ YÜZDE 20-30 EK MALİYET PAYI KONULMASI ŞART"

Küçük ölçekli konut projeleri yapan müteahhit Ramazan Derinser, işe başlarken yapılan en büyük hatanın yanlış maliyet hesabı olduğunu belirterek şu uyarıyı yapıyor:

“Vatandaş arsası olduğu için işin büyük kısmını çözdüğünü sanıyor. Bugün 100 metrekarelik bir evin maliyeti milyonları aşıyor. Sadece demir ve beton hesabı yapmak yeterli değil; elektrik, su, yalıtım, çatı ve işçilik giderleri çok ciddi rakamlar tutuyor. İşe başlamadan önce yasal süreçlerin tamamlanması ve bütçeye en az yüzde 20-30 ek maliyet payı konulması şart. Aksi hâlde hayal edilen ev, yıllarca bitmeyen bir şantiyeye dönüşür.”

DOLANDIRICILAR DA EKLENDİ

Sektördeki bu denetimsizlik ve vatandaşın “bir an önce bitireyim” telaşı, dolandırıcılar için de yeni bir pazar oluşturdu. İnşaat sürecine hâkim olmayan mağdurlar, piyasadaki fırsatçıların hedefi hâline geliyor.

İşte sahada en sık yaşanan üç tuzak: