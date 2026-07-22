Emeklilik sistemine bir itiraz da AKP'li isimden geldi: Yeni yasayla aylıklar belirlenmeli

AKP Artvin Milletvekili ve eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, emeklilik sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, halihazırda uygulanan en düşük emekli aylığı politikasının, kısa süre prim yatıranlar ile uzun yıllar prim yatıranlar arasındaki maaş farkını tamamen sildiğini belirterek yeni bir intibak düzenlemesinin şart olduğunu ifade etti.

2008 REFORMU İLKELERİNDEN KOPTU ELEŞTİRİSİ

Günümüzdeki yapının 2008 yılında hayata geçirilen sosyal güvenlik reformuna dayandığını anımsatan Faruk Çelik, mevcut sistemin başlangıçtaki hedeflerinden saptığını dile getirdi.

Türkiye gazetesine konuşan Çelik, sistemin "daha uzun süre çalışma hayatında kalan ve daha yüksek miktarda prim ödeyen sigortalılara daha yüksek aylık bağlanması" ilkesinden kesin bir şekilde uzaklaştığını vurguladı.

850 BİNDEN 5 MİLYONA ÇIKAN TABAN AYLIK ÇIKMAZI

Çelik'in paylaştığı verilere göre; uygulamanın başladığı ilk dönemlerde en düşük emekli aylığından faydalanan kişi sayısı 850 bin iken, günümüzde bu sayı 5 milyona kadar ulaştı. Taban aylık tutarının 23 bin 552 liraya çıkarılmasıyla birlikte, 10 yıl prim yatıran bir kişi ile 25-30 yıl boyunca kesintisiz prim ödeyen bir kişinin aldığı maaşlar arasındaki makasın büyük ölçüde kapandığına dikkat çekildi.

2012 BENZERİ YENİ İNTİBAK YASASI TALEBİ

Sistemdeki bu durum nedeniyle daha fazla çalışan ve devlete daha yüksek prim ödeyen emeklilerin dezavantajlı bir konuma düştüğünü savunan Çelik, çözüm için 2012 yılında gerçekleştirilen düzenlemeye benzer yeni bir intibak yasasının meclisten geçirilmesini önerdi.

Emekli maaşlarının kişilerin prim gün sayısına ve toplam çalışma süresine göre baştan hesaplanmasını talep eden Çelik; aylık bağlama oranı ile güncelleme katsayısının da mutlaka yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.