Emeklilerden promosyon ve maaş çağrısı! Talepler tek tek sıralandı

Birleşik Emekliler Sendikası'ndan temmuz ayında maaşlara yapılacak 6 aylık enflasyon farkı zammına ilişkin, "20 bin lira olan emekli maaşı 23 bin lira olacak. Yoksulluk sınırının 107 bin lira olduğu, açlık sınırının 37 bin lira olduğu ülkemizde, ne açlık sınırının yarısı kadar bir ücreti, ne de açlık sınırının altında kalan asgari ücret oranını kabul etmiyoruz. Asgari değil, insanca yaşamak istiyoruz” denildi. Sadaka değil, yaşam ücreti”, “Yandaşa değil, emekliye bütçe” sloganları atan emekliler, maaşlarına "insanca yaşamaya yetecek" artış talebinde bulundu.

Emekliliğin, yılların emeğinden sonra, rahat yaşanacak bir dönem olmaktan çıkarak hayatta kalma mücadelesine dönüştüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıllarca ödediğimiz primlerin karşılığında, insanca ve insan onuruna yaraşır bir yaşam hayali kuran emekliler, açlık sınırının yarısı kadar bir ücretle yaşama tutunmaya çalışıyor. Yüksel enflasyonun ve hayat pahalılığının faturasını en ağır şekilde ödeyen emekliler olmuştur. Emeklinin mutfağında yangın var. Gıdaya gücümüz yetmediği için beslenemiyoruz. Kiraya yetişemiyoruz. Kiralar emekli maaşından yüksek. Emekli barınamıyor, aldığı maaş huzurevi ücretini dahi karşılamamaktadır. Enerjiden faydalanamıyoruz. Elektrik, doğalgaz faturalarına da yetişemiyoruz. Sağlıkta kesilen muayene ve ilaç katkı payları emeklilerin bütçesini sarsmaktadır. Bu iktidara emekliler diş sıka sıka, ağzında diş kalmadı. O dişlerimizi yaptırmaya da bütçemiz, gücümüz yetmiyor. Emekli beslenemiyor, barınamıyor, geçinemiyor. Emekli, ilerleyen yaşına rağmen, yaşama tutunmak için, ikinci bir iş yapmak zorunda bırakıldı. Ve ilerleyen yaşından kaynaklı olarak da kimse iş vermiyor.

“SİZİN DERDİNİZ SEÇİM, EMEKLİNİN DERDİ GEÇİM”

Günümüzde kira enflasyon artışı yüzde 32,25, gıda enflasyon artışı yüzde 32,36, enerji enflasyonu yüzde 46,60 seviyesindedir. Peki, emekliye reva görülen ne? Yüzde 16 emekli maaş artışı. 20 bin lira olan emekli maaşı 23 bin lira olacak. Muhalefet partileri, ‘Asgari ücret oranında 28 bin liraya yükseltilsin’ diyor. Yoksulluk sınırının 107 bin lira olduğu, açlık sınırının 37 bin lira olduğu ülkemizde, ne açlık sınırının yarısı kadar bir ücreti ne de açlık sınırının altında kalan asgari ücret oranını kabul etmiyoruz. Asgari değil, insanca yaşamak istiyoruz.

Taleplerimiz net ve açıktır, en düşük emekli kök maaşının, asgari ücretin yüzde 40 fazlası olarak belirlenmesi ve bu oranın üzerine gerçek olan enflasyon oranı üzerinden artış yapılması; bayram yardımlarının, isminin ikramiye olarak değiştirilmesi ve asgari ücrete eşitlenmesi; emekli banka promosyonlarının, bankalara bakanlık tarafından çağrı yapılarak, açık artırma ile belirlenerek promosyon tutarın artırılması; emeklilerden sağlıkta muayene ve ilaç katkı paylarının kaldırılması.

Birleşik Emekliler Sendikası olarak, emeklilerimizin ödediği primin ve emeğinin karşılığını alıncaya kadar, emeklinin yüzü gülünceye kadar haklı davamızdan ve mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emeklilerin, insanca ve insan onuruna yaraşır bir yaşam standartlarına kavuşuncaya kadar haklı mücadelemizin takipçisi olacağız. Kimseden lütuf beklemiyoruz, sadaka istemiyoruz. Yıllarca peşin ödediğimiz primlerimizin karşılığını ve yıllarca çalışarak döktüğümüz alın terinin hakkını istiyoruz. Ve son olarak da diyoruz ki; sizin derdiniz seçim, emeklinin derdi geçim.”



Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı Mahmut Şengül de yaptığı konuşmada, "Emeklinin yoksulluğunu gideremedikleri için sığındıkları şey ülkenin gündemini değiştirmek. Ama buradan 17 milyon emekli adına sesleniyoruz, ne yaparsanız yapın, emeklinin gündemi geçim. 'Güçlü iktidarız' diyorsunuz; siz geldiğinizde emekli asgari ücretin yüzde 40 fazlasını alıyordu, bugün asgari ücretin yüzde 40 altına geriledik. Soruyoruz size, emeklinin aradaki farkı nerede? Bugün, hiç zam yapmayıp alım gücümüzü korumuş olsaydınız, asgari ücretin yüzde 40 fazlasını alıyor olsaydık şu anki en düşük emekli maaşı 39 bin 200 lira olacaktı. Aradaki fark nerede diyoruz?” ifadelerini kullandı. (ANKA)