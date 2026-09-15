Emekliler geçinemiyor: Maaşımız ayı doldurmuyor, 60 bin lira olsun

Sinop'ta yaşayan emekliler, hayat pahalılığının gündelik yaşam üzerindeki baskısının giderek arttığını belirterek, aldıkları maaşın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini söyledi. Kira, gıda, elektrik, su ve diğer zorunlu harcamalardaki artışın sabit gelirli vatandaşın bütçesini zorladığını ifade eden emekliler, enflasyon karşısında gelirlerinin her geçen gün daha fazla değer kaybettiğini dile getirdi.

Emekli aylığının bugünkü koşullarda yeterli olmadığını söyleyen Halise Yalçınkaya, aylık gelirin en az 60 bin lira olması gerektiğini savundu. Yalçınkaya, yalnızca maaş artışının yeterli olmayacağını, enflasyonun da kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, artan özelleştirme ve ücretli hizmetlerin de yurttaşların bütçesine ek yük getirdiğini söyledi.

Yalçınkaya, emeklinin aldığı maaşın yaşadığı kente göre farklı sürelerde yetebildiğini belirterek, İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde geçim sıkıntısının daha da ağırlaştığını, Sinop'ta ise gelirlerin ancak daha uzun süre dayanabildiğini ifade etti. Ancak normal beslenme, sağlık ve giyim gibi zorunlu harcamalar hesaba katıldığında emekli aylığının bir ayı tamamlamasının mümkün olmadığını söyledi.

"30 YIL PRİM ÖDÜYORSUN, 23 BİN LİRA ALIYORSUN"

Metin Oral ise emekli aylıklarının yetersizliğinin sosyal yaşamı da etkilediğini söyledi. Sinop'ta kiraların 20 bin liradan başladığını belirten Oral, en düşük aylıkla kira giderinin dahi karşılanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Emeklilerin ekonomik nedenlerle parklardaki banklarda zaman geçirmek zorunda kaldığını dile getiren Oral, "30 yıl prim ödüyorsun, karşında aldığın para 23 bin lira" diyerek tepki gösterdi. Bir çayın dahi 30 liraya ulaştığını belirten Oral, mevcut gelir düzeyiyle emeklilerin geçinme olanağının kalmadığını söyledi.

Oral, yaşanan ekonomik tabloya ilişkin endişesini de dile getirerek, özellikle gelecek kuşakların daha ağır ekonomik koşullarla karşılaşabileceğini savundu.

1993 yılında emekli olduğunu belirten Selamettin Atabey de yıllar içinde emekli aylığının alım gücünün sürekli azaldığını söyledi.

Halil Tuncay ise aldığı aylığın yalnızca temel beslenme giderleri açısından yaklaşık bir hafta yettiğini söyledi. Kira, elektrik ve su gibi giderlerin hesaba katılmasıyla bütçenin tamamen yetersiz kaldığını belirten Tuncay, Sinop'ta kiraların 20 ila 30 bin lira seviyelerine çıktığını ifade etti. Tuncay, emekli aylığının en az 60 bin lira olması gerektiğini savundu. (ANKA)