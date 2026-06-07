Emekli ve memurun Temmuz'da alacağı zam ortaya çıktı

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında yapılacak maaş zammı için TÜİK’in açıklayacağı haziran enflasyon verisine odaklanmış durumda. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde haziran ayı için yüzde 1.52’lik enflasyon beklentisi oluşmuştu. Enflasyonun bu tahmin civarında gerçekleşmesi halinde temmuzda memur ve memur emeklileri yüzde 14.1, işçi ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 18.4 zam alacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 8.215 lira artışla 66.520 liraya yükselecek. Halihazırda 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı ise 3.672 lira artarak 23.672 liraya ulaşacak.

HAZİRAN ENFLASYONU SENARYOLARINA GÖRE MAAŞ ZAM ORANLARI

Sözcü'de yer alan habere göre, haziran enflasyonunun yüzde 1 ile yüzde 1.7 aralığında gerçekleşme tahminleri üzerinden maaş zamları hesaplandı. Haziran enflasyonunun yüzde 1 seviyesinde gerçekleşmesi durumunda, temmuz ayında işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 17,78’e, memur ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 13,54’e ulaşacak.

Enflasyonun yüzde 1,5 olması halinde zam oranları sırasıyla yüzde 18,36 ve yüzde 14,10’a yükselirken, yüzde 1,7’lik bir enflasyon senaryosunda ise artışların yüzde 18,60 ve yüzde 14,32 seviyesinde olacağı hesaplandı.

ZAM HAYAT PAHALILIĞINI KARŞILAMIYOR

Hesaplamalar, bu enflasyon aralığında gelecek zammın hayat pahalılığına çare olmayacağını gösterdi. Örneğin, 58.305 lira olan en düşük memur maaşına, haziran enflasyonunun yüzde 1 gelmesi halinde 7.894 lira, enflasyonun yüzde 1.7 gelmesi halinde 8.349 lira zam yapılacak. Enflasyon bu tahmin aralığında gerçekleşirse, en düşük memur emeklisinin aylığında 3.760 lira ile 3.977 lira, en düşük emekli aylığında da en fazla 3.556-3.718 lira arasında değişen bir artış yaşanacak.

4,2 PUANLIK FARK İHTİMALİ GÜNDEMDE

Memur emeklileri ile işçi ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanan farklı zam hesaplama yöntemleri, emekliler arasında artış farkı doğuruyor. Ocak ayında memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 18,6 oranında zam yapılırken, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinde bu oran yüzde 12,19’da kaldı ve böylece yaklaşık 6,4 puanlık bir fark ortaya çıktı.

Temmuz ayında işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin, memur emeklilerine kıyasla yaklaşık 4,2 puan daha yüksek zam alabileceği öngörülüyor. Temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilecek memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı alacağı da yüzde 6.6 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor.