Emekli promosyonları güncellendi: İşte banka banka yeni tutarlar

Bankaların hayata geçirdiği yeni emekli kampanyaları artık sadece maaş promosyonlarından ibaret olmayıp otomatik fatura talimatı verilmesi, kredi kartı kullanımının belirli seviyeye ulaşması ve mobil bankacılık işlemlerinin aktif hale getirilmesi gibi ek koşulları yerine getiren müşterilere ilave ödüller ve avantajlar sunuluyor.

Emekli maaşının tutarına göre kademeli şekilde artan promosyon ödemeleri, bankaların sağladığı ek hizmet ve fırsatlara bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

BANKALAR YENİ TUTARLARI DUYURDU

“En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

Ziraat Bankası: SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca ilk kez maaş alanlara özel faizsiz kredi, otomatik fatura talimatlarına nakit iade ve ücretsiz bankacılık hizmetleri gibi geniş yan haklar sunuyor.

Halkbank: Maaş ödemelerini 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden tüm SGK emeklilerine, maaş tutarlarına göre 12.000 TL’ye kadar promosyon desteği sağlıyor.

İş Bankası: Maaşını taşıyan veya ilk kez emekli olan müşterilerine 15.000 TL’ye varan nakit promosyonun yanı sıra ek imkanlarla toplamda 25.000 TL’ye ulaşan bir avantaj paketi hazırlıyor.

Garanti BBVA: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon hakkı tanırken, bonus fırsatlarıyla bu tutarı toplamda 25.000 TL seviyesine çıkarıyor.

Akbank: Maaşını taşıyan ya da taahhüdünü yenileyen emeklilere 20.000 TL’ye varan nakit promosyon sunarken, dönemsel ek hizmet ve fayda paketleriyle bu oranı yukarı taşıyor.

Yapı Kredi: Emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden müşterilerine, ek koşulsuz seçeneklerin de dahil olduğu toplam 30.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

Türkiye Finans: Nakit promosyon, ödül ve bonus seçeneklerini bir araya getirerek emekli müşterilerine 32.000 TL’ye varan bir paket sunuyor.

ING: Maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL nakit promosyon sağlayan banka, ek nakit kampanyalarıyla toplam avantaj tutarını 32.000 TL’ye kadar yükseltiyor.

Kuveyt Türk: Emekli maaş müşterileri için hazırladığı yeni dönem kampanyasında toplamda 27.500 TL’ye varan bir finansal destek imkanı tanıyor.

DenizBank: 12.000 TL’lik temel promosyon tutarına ek olarak; otomatik fatura talimatı ve ürün kullanımı gerçekleştiren emeklilere toplamda 27.000 TL’ye varan nakit ödeme yapıyor.

TEB (Türk Ekonomi Bankası): 36 ay boyunca maaş sözü veren emeklilere 12.000 TL ana promosyona ilave olarak 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL ödeme

sunuyor.

EMEKLİ PROMOSYONU ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bankaların emekli maaşı müşterilerini çekmek için sunduğu promosyon kampanyaları milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Ancak uzmanlar, yalnızca promosyon tutarına odaklanılmaması gerektiğini belirtiyor.

PROMOSYON TUTARINI KARŞILAŞTIRIN

Bankalar farklı maaş aralıklarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Emeklilerin başvuru yapmadan önce birden fazla bankanın tekliflerini karşılaştırması öneriliyor.

EK ŞARTLARI İNCELEYİN

Bazı bankalar ek ödeme için otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı veya mobil bankacılık işlemleri gibi şartlar talep edebiliyor. Kampanyanın tüm detaylarının dikkatlice okunması gerekiyor.