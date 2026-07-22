Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: İşte banka banka güncel tutarlar

Temmuz 2026'da emekli maaşı promosyonlarında bankalar arasındaki rekabet yeniden yoğunlaştı. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini bünyelerine çekmek isteyen bankalar, promosyon tutarlarını artırırken çeşitli ek kampanyaları da devreye aldı.

Bu gelişmeyle birlikte emekliler, en yüksek promosyonu sunan bankaları araştırmaya başladı. Maaşını farklı bir bankaya taşımayı planlayanlar ise yalnızca promosyon miktarını değil; faizsiz kredi seçenekleri, ek nakit ödüller, kredi kartı avantajları ve diğer bankacılık fırsatlarını da karşılaştırıyor.

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

“En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?” sorusu emeklilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor.

ZİRAAT BANKASI: Ziraat Bankası, SGK emeklilerine yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan veya bankadan almaya devam eden emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya kapsamında promosyon tutarı, emekli maaşına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 0–9.999 TL maaş alanlara 5.000 TL, 10.000–14.999 TL alanlara 8.000 TL, 15.000–19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon veriliyor.

İŞ BANKASI: İş Bankası, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını İş Bankası'na taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek avantajlarla birlikte toplamda 25.000 TL'ye kadar kazanç fırsatı sunuyor.

VAKIFBANK: VakıfBank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını VakıfBank'tan alma taahhüdü veren emeklilere yönelik promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, emekli maaş tutarına göre değişen oranlarda peşin ve nakdi promosyon ödemesi yapılacak.

Açıklamaya göre, 1 aylık emekli maaşı tutarı üzerinden yapılan değerlendirmede promosyon ödemeleri şu şekilde uygulanacak:

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar maaş alanlara: 3 yıl için toplam 5.000 TL

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 8.000 TL

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası maaş alanlara: 3 yıl için toplam 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 3 yıl için toplam 12.000 TL

HALKBANK: Halkbank, SGK emeklilerine yönelik promosyon uygulamasına ilişkin başvuru ve ödeme detaylarını açıkladı. Emekli maaşını bankadan alan müşteriler, promosyon başvurularını Halkbank Mobil ve internet şubesi üzerinden "Emekli Promosyon Başvurusu" menüsünden gerçekleştirebiliyor. Başvuruların yanı sıra izleme ve iade işlemleri de aynı kanallar üzerinden yapılabiliyor. Bankanın güncel tarifesine göre promosyon ödemeleri maaş tutarına göre kademeli olarak belirleniyor. Buna göre 10.000 – 14.999 TL maaş alanlara 8.000 TL, 15.000 – 19.999 TL alanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödeniyor.

SGK'dan ölüm aylığı alan ve 10.000 TL'nin altında gelir elde eden hak sahipleri ise 5.000 TL promosyon alabiliyor.

YAPI KREDİ: Yapı Kredi, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan ve SGK taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında ödenecek promosyon tutarı, emekli maaşına göre değişiyor. En yüksek dilimde 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit ödeme yapılırken, ek koşulların sağlanmasıyla birlikte toplam tutar 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

TEB: TEB, emekli müşterilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını TEB'e taşıyan ve 36 ay boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 21.000 TL'ye varan promosyon imkânı sunuyor. Kampanya kapsamında maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen nakit promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı şartıyla 9.000 TL'ye kadar ilave ödeme yapılabiliyor. Böylece toplam kazanç en üst dilimde 21.000 TL'ye ulaşıyor.

ALBARAKA: Albaraka Türk, SGK emeklilerine yönelik Temmuz 2026 promosyon kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında maaşını bankaya taşıyan emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon, ek koşullarla birlikte ise toplamda 30.000 TL'ye ulaşan ödül fırsatı sunuluyor. 1 – 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyadan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanabiliyor. Banka, 3 yıl boyunca maaşını Albaraka Türk'ten alma taahhüdü veren müşterilere promosyon ödemesi yapıyor.

GARANTİ: Garanti BBVA, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan müşterilere 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında emeklilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon verilirken, ek olarak harcama ve ürün kullanımına bağlı bonuslarla toplam kazanımın artırılabileceği belirtildi. Buna göre Bonus Kart veya Paracard ile yapılan harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi işlemler üzerinden 10.000 TL'ye kadar ek ödül sağlanabiliyor.

DENİZBANK: DenizBank, SGK emeklilerine yönelik yeni promosyon kampanyasını duyurdu. Banka, maaşını DenizBank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren emeklilere 30.000 TL'ye varan nakit promosyon ve ek ödül fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 12.000 TL'ye kadar temel nakit promosyonun yanı sıra, kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı ve kredili mevduat hesabı gibi ek ürün koşullarının sağlanması halinde 18.000 TL'ye kadar ilave promosyon verilebiliyor.