Emekli mucizesi! Açlık sınırı aylıklarının iki katı oldu!

Uygulanan ekonomi politikaları ve durdurulamayan maliyet artışları mutfaktaki yangını büyüterek milyonları açlığa mahkum ediyor.

Ücretlere yapılan yetersiz zamlar, halkın temel gereksinimlerinin yanından bile geçemedi.

Uluslararası jeopolitik riskler ve ithalata bağımlı hale getirilen ülke ekonomisinde yürütülen programlar, beş yıldır belini doğrultamayan haneleri vurmaya devam ediyor. Olumsuz iklim şartlarının tarımsal üretimi düşürmesi ve akaryakıt zamlarının nakliye maliyetlerini katlaması, pazar ve market faturalarını içinden çıkılmaz bir boyuta taşıdı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) birimi KAMU-AR tarafından hazırlanan mayıs ayı araştırması, ücretli çalışanların ve emeklilerin karşı karşıya kaldığı geçim trajedisini sayısal verilerle tescilledi.

AÇLIK SINIRI 37 BİN LİRAYI AŞTI

Açıklanan son verilere göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 37 bin 655 liraya tırmandı.

Aynı ailenin sağlık, barınma, eğitim, ulaşım ve iletişim gibi vazgeçilmez gereksinimlerini içeren yoksulluk sınırı ise 113 bin 845 lira seviyesine ulaştı. Sadece son bir ay içerisinde mutfak faturası 1.342 lira birden ağırlaşırken, diğer tüm temel harcamaları kapsayan yoksulluk sınırı ise aynı dönemde 5 bin 25 liralık dev bir artış kaydetti.

GELİRLER DAHA YILIN BAŞINDA SEFALET EŞİĞİNE YENİLDİ

2026 yılı için milyonlara reva görülen zamlar, yaşamın zorunlu ihtiyaçlarındaki fiyat patlamasının çok gerisinde kaldı. Belirlenen ücret artışları resmi enflasyon verilerinin altında kalınca, hem asgari ücret hem de en düşük emekli maaşı daha yıla girer girmez açlık sınırının altında ezildi. Mayıs ayı itibarıyla açlık sınırı, asgari ücreti 9 bin 850 lira geçerken; 20 bin lira seviyesindeki en düşük emekli aylığını ise neredeyse ikiye katlamış durumda. Milyonlarca asgari ücretlinin aldığı maaş yoksulluk sınırının 4'te 1'ine ancak yeterken, en düşük emekli maaşı ise bu sınırın 5,7 kat altında kaldı.

EMEKLİNİN MAAŞI 16 GÜNLÜK YEMEĞE BİLE YETMİYOR

Yürütülen teknik araştırmada, maaşların satın alma gücündeki dramatik erime süre sınırlarıyla ortaya kondu. Dönem başında yüzde 27 oranında artırılan asgari ücret, yüzde 18,6 zam yapılan memur maaşları ve yüzde 12,19 yükseltilen emekli aylıklarının alım gücü yılın daha ilk üç ayında tamamen buharlaştı.

Bugün asgari ücret, 4 kişilik bir ailenin sadece 22 günlük mutfak giderini zor karşılıyor. Bu yıl 20 bin liraya çıkarılan en düşük emekli aylığı ise mutfaktaki 16 günlük beslenme ihtiyacını dahi karşılamaktan uzak kalıyor. Yılın ilk yarısı için aile ve çocuk yardımları da dahil edilerek 61 bin 890 liraya yükseltilen en düşük memur maaşı ise 113 bin lirayı aşan yoksulluk sınırının ancak yüzde 54'üne denk geliyor.

"AÇLIK VE YOKSULLUK HIZLA ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Araştırma birimi, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik açmaza ve siyasi atmosfere ilişkin geleceğe dönük karamsar bir tablo çizdi.

KAMU-AR değerlendirme raporunda, “Yaşanan son siyasi kriz ve uygulanan ekonomik program yüzünden açlık ve yoksulluk sınırının önümüzde aylarda da hızla artmaya devam edeceği tahmin ediliyor” ifadelerini kullanarak tehlikenin büyüyeceğine işaret etti.