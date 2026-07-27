Emekli maaşı alan herkes e-Devlet'ten kontrol etsin! 3 bin 552 TL fark ödemesinde son durum

En düşük emekli maaşında yapılan düzenlemeyle birlikte temmuz ayından itibaren 20 bin TL aylık alan emeklilere 3 bin 552 TL fark ödemesi yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu kesin ödeme takvimini duyuracak. Fark ödemelerinin ağustos ayinin ilk haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI KİMLERİ KAPSIYOR?

Temmuz ayındaki rutin maaş ödemeleri ve zam farkı süreci, emeklilik statülerine göre farklı tarihlerde gerçekleşti

Memur emeklileri (4C) : Temmuz ayının ilk haftasında maaşlarını aldı.

SSK emekliler (4A): Maaş ödemeleri 17 Temmuz ila 26 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı.

Bağ-Kur emeklileri (4B): Maaş ödemeleri 28 Temmuz’a kadar devam ediyor.

En düşük emekli maaşını alan vatandaşları ile aylıklarını zam yansıyan dul ve yetim hak sahipleri ise taban aylık düzenlemesi henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için 3 bin 552 TL’lik maaş farkını henüz alamadı.

3 BİN 552 TL’LİK EMEKLİ MAAŞ FARKI NASIL SORGULANIR?

Fark ödemeleri başladıktan sonra emeklilerin SGK ya da banka şubelerine gitmesine gerek kalmayacak. Ödemeler, maaş alınan banka hesaplarına veya PTT şubelerine otomatik olarak yatırılacak. Peki, ödemelerin hesaba geçip geçmediğini kontrol etmek için hangi yöntemler kullanılabilir?

Ödemelerin hesaba geçip geçmediğini e-Devlet Kapısı üzerinden SGK‘nın 'Emekli Aylık Bilgisi' ekranı aracılığıyla kontrol etmek mümkün. Bunun yanı sıra müşterisi olduğunuz bankanın mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden bakiye takibi de yapabilirsiniz. Öte yandan maaş alınan bankaların çağrı merkezleri aranarak detaylı bilgi talep edebilirsiniz.