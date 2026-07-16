Emekli aylıkları için düzenleme şansı mı doğuyor? MHP'li isim "tamamlanınca" dedi, açıkladı

Milyonlarca emeklinin açlık sınırı altında maaşlarla yaşam mücadelesi verirken emeklilik sistemine eleştiriler sürüyor.

Prim gün sayısındaki adaletsizliklerden maaş hesaplama kriterlerine kadar sistemin çöküş noktasında olduğuna dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, yapısal aksaklıkların artık sürdürülemez olduğunu vurgulayarak, sistemde köklü değişikliklere gidilmesi gerektiğini açıkladı.

"PRİM-MAAŞ DENGESİ TAMAMEN BOZULDU"

Emeklilik sistemindeki adaletsizliklere dikkat çeken Kalaycı, prim ödeme süreleri ile alınan maaşlar arasındaki bağın koptuğuna işaret etti. Kalaycı konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Prim maaş dengesi bozulmuş durumda. 30-40 yıl prim ödeyen ile 10 yıl prim ödeyen neredeyse aynı maaşı alır hâle gelmiş. Yani burada bir köklü düzenleme gerekiyor. Prim maaş dengesini sağlayacak şekilde emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikler giderilmeli. Maaş artışında bile farklılık var. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları farklı kritere göre, memur emekli aylıkları farklı artırılıyor. Bunların tek bir kritere tabi olması lazım. Ayrıca prim gün sayısında da SSK’lı 7.200 gün prim gününe tabi ama BAĞ-KUR’lu 9.000 prim gününe tabi. Bu konularda bir düzenleme yapılması gerekiyor."

DEPREM HARCAMALARI TAMAMLANINCA...

6 Şubat 2023 depremlerinin bütçe üzerinde yarattığı ağır yüke değinen Kalaycı, üç yıllık süreçte yaklaşık 100 milyar dolarlık bir maliyetle karşı karşıya kalındığını belirtti. Deprem bölgesindeki yatırım harcamalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Kalaycı, mali verilerdeki iyileşmeye dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Altı aylık hazine nakit dengesine baktım, geçen yılki altı ayda 1 trilyon 293 milyar iken bu yıl 1 trilyon 57 milyar liraya düşmüş. Faiz dışı nakit dengesine baktığımız zaman geçen yıl 270 milyar faiz dışı açık, nakit açığı varken bu yılın altı ayında faiz dışı 368 milyar fazlamız var. Bu iyi bir gelişme. Yani, maliyenin elini rahatlatacak, bütçe imkânlarını daha elverişli hâle getirecek, bu anlamda da emeklimizin, çalışanın beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yapma imkânı da olacak diye görüyoruz."