Emek verip satan da zararda, satın alan da!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayına ait üretici ve market fiyatları ile girdi maliyetlerinde yaşanan değişimleri açıkladı.

TARLA İLE MARKET ARASINDAKİ FİYAT MAKASI REKOR KIRDI

Bayraktar'ın paylaştığı verilere göre, geride bıraktığımız ay üretici ile market arasındaki en büyük fiyat farkı yüzde 461,2 oranıyla havuçta tespit edildi. Havucu sırasıyla yüzde 444,4 ile elma, yüzde 236,6 ile yeşil mercimek, yüzde 231,6 ile kabak ve yüzde 219,5 ile maydanoz izledi.

Rakamlara bakıldığında havucun markette üretici fiyatının 5,6 katına, elmanın 5,4 katına, yeşil mercimeğin 3,4 katına ve kabağın 3,3 katına satıldığı hesaplandı.

Tarlada 11 lira olan havuç market raflarında 61 lira 73 kuruşa kadar çıkarken, 18 lira 75 kuruş olan elma 102 lira 7 kuruşa, 24 lira 21 kuruş olan yeşil mercimek 81 lira 50 kuruşa, 17 lira 64 kuruş olan kabak 58 lira 49 kuruşa, 6 lira 82 kuruş olan maydanoz ise 21 lira 79 kuruşa tüketiciye sunuldu.

MARKET RAFLARINDA ZAM ŞAMPİYONU SİVRİ BİBER OLDU

Temmuz ayı boyunca marketlerde izlenen 39 ürünün 19'unda etiketler yukarı yönlü değişirken, 20 üründe gerileme kaydedildi. Markette fiyatı en fazla fırlayan ürün yüzde 86,2'lik artışla sivri biber olarak kayıtlara geçti. Sivri biberi yüzde 53,3 ile kuru soğan, yüzde 23,4 ile mısırözü yağı, yüzde 22,8 ile kuru üzüm ve yüzde 15,5 ile patates takip etti. Markette fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 49'luk oranla karpuz olurken, bunu yüzde 39,6 ile yeşil fasulye, yüzde 30,2 ile kiraz, yüzde 28,6 ile havuç ve yüzde 23,5 ile tavuk eti izledi.

ÜRETİCİDE EN ÇOK DÜŞÜŞ HAVUÇTA, ARTIŞ İSE SOĞANDA

Üretici cephesinde ise temmuz ayında 31 ürün değerlendirmeye alındı. Bu ürünlerin 8'inde fiyat artışı yaşanırken, 16'sında düşüş görüldü, 7 ürünün fiyatı ise değişmedi. Tarlada fiyatı en çok gerileyen ürün yüzde 51,1 ile havuç olurken, en yüksek fiyat artışı yüzde 52,9 ile kuru soğanda belirlendi.

PİYASADA ARZ DARALMASI FİYATLARI YUKARI ÇEKTİ

Kuru soğanda Çukurova Bölgesi'ndeki yazlık çeşitlerin hasadının bitmesi ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki erkenci çeşitlerin henüz toplanmaya başlanması sebebiyle piyasada arz sıkıntısı meydana geldiğini vurgulayan Bayraktar, bu geçiş sürecinin üretici fiyatlarını yukarı çektiğini belirtti. Kıyı bölgelerindeki seralarda domates ve sivri biber üretiminin sona ermesinin de arzı düşürerek üretici fiyatlarını artırdığını aktaran Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Çilekte de üretim sezonunun sonuna yaklaşılması nedeniyle arz daraldı ve üretici fiyatlarında artış görüldü. Kabak, salatalık ve patlıcanda, yayla bölgelerindeki üretimin devreye girmesiyle arz arttı. Talebin bu artışı karşılayacak düzeyde olmaması, üretici fiyatlarının gerilemesine yol açtı. Yazlık patateste ilkbahar döneminde uzun süre etkili olan yağışlar, ürünlerde bozulmalara neden olarak arzı azalttı. Arzdaki daralma, patates üretici fiyatlarının yükselmesini beraberinde getirdi"

Bayraktar ayrıca, piyasada diğer sebzelerin bolca bulunmasının, havuç ile yeşil mercimekteki mevsimsel arz artışının ve talebin zayıf kalmasının üretici fiyatlarındaki düşüşün ana nedenleri olduğunu vurguladı. Karpuzun hasat edildikten sonra uzun süre muhafaza edilemeyen bir ürün olması ve beklenen talebin oluşmaması da fiyatları aşağı çeken bir diğer unsur olarak açıklandı.