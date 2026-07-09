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Halk TV Ekonomi Elon Musk'ın şirketine borsada şok! Bugüne kadar ilk kez oluyor

Elon Musk'ın şirketine borsada şok! Bugüne kadar ilk kez oluyor

Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Nasdaq100 endeksine dahil olmasının ardından sert bir satış dalgasıyla karşılaştı.

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Elon Musk'ın şirketine borsada şok! Bugüne kadar ilk kez oluyor

Şirket hisseleri, tüm zamanların en düşük seviyesine gerileyerek halka arz fiyatının bile altına çakıldı.

Hisse fiyatlarında tarihi bir gerileme yaşandı. Şirket hisseleri seans içerisinde 145,20 doları görerek tarihinin en dip noktasına ulaştı. Gün sonu kapanışını ise 149,29 dolardan yapan hisseler, böylelikle şirketin belirlediği 150 dolarlık halka arz sınırının da altında kalmış oldu.

WAlL STREET'İN HEDEFLERİ TUTMADI

Piyasa analistleri, SpaceX'in Nasdaq endeksine dahil olacağı beklentisinin hisse fiyatlarına daha önceden yansıtıldığını, bunun yanı sıra son periyotta teknoloji hisseleri genelinde gözlenen zayıf seyrin de satış baskısını iyice körüklediğini ifade etti. Yaşanan halka arz sürecinin ardından analiz yayımlayan 17 farklı aracı kurumdan 12'si SpaceX hisseleri için yatırımcılara "Al" yönünde tavsiyede bulunmuş olsa da bu yönlendirmeler hisse senetlerindeki değer kaybının önüne geçemedi.

HEDEF FİYAT TAHMİNİ

Elon Musk'ın şirketine borsada şok! Bugüne kadar ilk kez oluyor - Resim : 1

Morgan Stanley analisti Adam Jonas, SpaceX hisselerine yönelik "Ağırlıklı Al" pozisyonunu devam ettirirken şirket için 300 dolarlık bir hedef fiyat öngördü.

Benzer şekilde Wall Street genelindeki pek çok finansal kuruluş da hisseler için 200 dolar bandının üzerinde hedef fiyatlar belirledi. Buna karşın SpaceX hisseleri, 16 Haziran tarihinden bu yana bahsi geçen bu seviyelerin üzerinde kalıcı bir tutunma yakalamayı başaramadı.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
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