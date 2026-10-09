Elektrikli devrim %50’yi aştı: İçten yanmalı motorlar tarihe karışıyor

Küresel otomotiv pazarında tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. İçten yanmalı motorlu otomobillerin (hibritler hariç) satışları, tarihte ilk kez toplam yeni araç teslimatlarının yarısının altına düştü.

Mobility Global verilerine göre, 2026’nın ilk yarısında içten yanmalı araç satışları bir önceki yıla göre %10 azalarak 20,25 milyon adede geriledi. Pazar payı ise 3 puan kaybederek %49’a indi.

Bu değişim, özellikle Çin dışında daha belirgin. Hürmüz Boğazı’ndaki krizle tetiklenen petrol fiyatlarındaki sert yükseliş, Avrupa, Güney Amerika ve Asya-Pasifik’te alıcıları elektrikli ve hibrit araçlara yönlendirdi. Çin’de hibrit ve elektrikli araçların toplam pazar payı %55’e ulaştı.

Avrupa’da tablo daha çarpıcı. Ağustos ayında AB, İngiltere, İsviçre ve Norveç’te tamamen elektrikli otomobil satışları %52,2 arttı. Almanya’da benzin fiyatlarının litre başına 2,31 euro ile rekor kırması, elektrikli araç satışlarını %75 yükseltti. Fransa’da satışlar iki katına çıktı. Ayrıca Almanya’da Ocak 2026’da yürürlüğe giren devlet desteği, elektrikli araç alımlarını hızlandırdı.