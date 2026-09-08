Elektrik ve doğal gaza zam sinyali: 'Karar aşamasındayız' denilerek duyuruldu

ABD-İran savaşı ve küresel piyasalarda yaşanan riskler, başta petrol olmak üzere enerji maliyetlerini tırmandırırken Türkiye'nin enerji faturasını da kabartıyor.

Enerji IQ CEO’su Emre Ertürk, ANKA'ya yaptığı değerlendirmede, küresel piyasalarda enerji fiyatlarındaki kırılganlığı artıran güçlü sinyallerin yılın son çeyreği öncesinde piyasaları sarstığını belirtti.

BOTAŞ’ın en son nisan ayında zam yaptığını ve aynı tarihte konutlarda kademeli tarifeye geçilerek tüketim sınırını aşan abonelerin vergi ve paylar hariç bin metreküp başına 18 bin TL ödemeye başladığını hatırlatan Ertürk, Türkiye’nin ithal ettiği doğal gazda TTF’in ağırlığının yüzde 48,56 düzeyinde bulunduğunu, BOTAŞ’ın spot LNG ithalatına bağlı olarak bu oranının bazı dönemlerde yüzde 60’ı aştığını ve yüzde 70’e dayandığını ifade etti.

MALİYET ARTIŞI TARİFELERE YANSIYACAK MI?

BOTAŞ’ın bu kış dönemindeki maliyetlerini doğal gaz santrallerinden gelecek gaz talebinin belirleyeceğini vurgulayan Emre Ertürk, yılın son çeyreğinde ve gelecek yılın ilk aylarında elektrik talebinin hidroelektrik santralleri başta olmak üzere diğer kaynaklardan karşılanmasının doğal gaz talebini baskılayacağını ve pahalı spot LNG alımlarını azaltacağını kaydetti.

Ancak Ertürk, arz güvenliğini sağlamak amacıyla her senaryoda spot LNG ithal edileceğini ve yükselen fiyatlar nedeniyle bu durumun tarifeler üzerinde güçlü bir zam baskısı oluşturacağını belirtti. Geçen yılın son çeyreğinde bin metreküp spot LNG fiyatı 375 dolar düzeyindeyken, TTF’teki artışla birlikte bu rakamın 750 dolar seviyesine kadar yükseldiği bilgisini paylaştı.

Türkiye’nin Silivri ve Tuz Gölü doğal gaz depolarının tam dolu seviyede kışa girdiğini ve bunun BOTAŞ için önemli bir optimizasyon enstrümanı olacağını aktaran Ertürk, 2025 yılı aralık ile 2026 yılı şubat dönemini kapsayan üç aylık süreçte depolardan günlük ortalama 27,07 milyon metreküp gaz sisteme verildiğini, bazı günlerde ise bu rakamın 41,32 milyon metreküpe kadar çıktığını belirtti.

YÜKSEK ORANLI ZAM TALEBİ

Enerji yönetimi ise BOTAŞ’ın sübvansiyonlu fiyatlar üzerinden konut abonelerine gaz verdiğini ve sübvansiyonun aşama aşama azaltılmasının hedeflendiğini aktardı.

Kaynaklar, elektrik ve doğal gaza enflasyon hedefiyle uyumlu zam yapıldığını kaydederek, "Doğal gazda ve elektrikte yüksek oranlı zam ihtiyacı söz konusu. Bu ihtiyacın ne kadarı, ne zaman tarifelere yansıtılır? Şu aşamada bu konuda alınmış bir karar yok" ifadelerini kullandı.

Avrupa’da doğal gaz ticaretinin en önemli sanal işlem merkezi olan Hollanda TTF (Title Transfer Facility), 31 Ağustos’ta kritik bir direnç noktasını aşarak 70,00 €/MWh’ın üzerine çıktı.

1 Eylül’de 72,22 €/MWh düzeyine yükselen endeks, 2 Eylül’de 73 €/MWh’ın üzerinde işlem gördü ve Ocak 2023’ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Yıllık 55 ila 60 milyar metreküp doğal gaz tüketen ve gereksiniminin çok büyük bölümünü boru hatları ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatıyla karşılayan Türkiye için bu küresel artış büyük bir risk oluşturuyor.