Elektrik harcamasında sınır belli oldu: Bu miktarı geçen yüksek fatura ödeyecek

Konut abonelerini yakından ilgilendiren sübvansiyonlu elektrik tüketim sınırında yeni dönem için süreç başladı. Kamuoyunda "kademeli tarife" olarak bilinen son kaynak tedarik tarifesinde 2027 yılından itibaren geçerli olacak yeni tüketim limitinin belirlenmesi amacıyla enerji yönetimi hazırlıklarını sürdürüyor.

Enerji yönetiminin eylül ayında elektrik dağıtım şirketlerinden bölge tüketim verilerini talep etmesi, yeni sınırı ise ekim ayında açıklaması öngörülüyor.

Mevcut uygulamada konut aboneleri için yıllık sübvansiyonlu tüketim sınırı 4 bin kilovatsaat olarak uygulanıyor.

SINIRI GİDEREK AŞAĞI ÇEKİYORLAR

Sektör kaynakları ve gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre, yeni düzenlemenin aylık elektrik faturası tutarı ortalama 780 TL seviyesinde olan aboneleri etkilemeyecek şekilde kurgulanması gündemde bulunuyor.

Bununla birlikte yıllık limitin 3 bin veya 3 bin 500 kilovatsaat seviyesine çekilebileceği tahmin ediliyor.

OLASI LİMİT DEĞİŞİKLİKLERİNİN ABONELERE ETKİSİ

Eski Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdür Vekili Osman Nuri Doğan, mevcut durumda yıllık 4 bin kilovatsaat tüketim sınırının aylık ortalama 344 kilovatsaate ve yaklaşık 986 Türk Lirası (TL) fatura tutarına karşılık geldiğini ifade etti.

Doğan, limitin düşürülmesi durumunda oluşabilecek senaryoları şu şekilde sıraladı:

3 Bin 500 Kilovatsaat Sınırı: Limitin bu seviyeye çekilmesi halinde aylık ortalama 291 kilovatsaat ve günlük 9,58 kilovatsaat tüketimi olan aboneler destek kapsamı dışına çıkacak.

3 Bin Kilovatsaat Sınırı: Limitin 3 bin kilovatsaate indirilmesi durumunda ise aylık ortalama 250 kilovatsaat, günlük 8,21 kilovatsaat tüketimi veya 660 Türk Lirası fatura tutarını aşan konutlar son kaynak tedarik tarifesine dahil edilecek.

KADEMELİ TARİFE UYGULAMASI 5 BİNDEN BAŞLAMIŞTI

Elektrik ve doğal gazda devlet desteğini yüksek tüketim gruplarında kısıtlamayı amaçlayan kademeli tarife uygulaması elektrikte ilk olarak 2025 yılında başladı. İlk aşamada yıllık 5 bin kilovatsaatin üzerinde tüketim yapan aboneler sübvansiyon kapsamından çıkarıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu limiti 2026 yılı için 4 bin kilovatsaate düşürdü. Maliyet odaklı yaklaşım çerçevesinde, şehit ve gazi yakınları gibi istisnai gruplar hariç tutularak tüketim limitlerinin kademeli olarak aşağı çekilmesi planlanıyor.