Ekonomiyi sallayan mutlak butlana "akla uygun" neden bulamadı: Hakan Kara'ya yanıtı yapay zeka verdi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edip Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini yönetime getiren "mutlak butlan" kararı, dün kapanışa doğru piyasaları salladı. Borsa devre kesti, güne sert düşüşünü sürdürerek devam etti. TL dolara karşı sert değer kaybederken kaybı kapatmak için 10 milyar doları 1 saatte olmak üzere toplamda yaklaşık 14 milyar dolarlık hazine bonosu satıldı.

Dış piyasalarda yaşanan savaş gerginliğini derinden hisseden Türkiye bir de içerideki siyasi hareketlerden etkilenince Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Hakan Kara, mutlak butlan hamlesine "rasyonel" (akla uygun) bir neden aramaya başladı. Bulamayınca soruyu yapay zekaya sordu. Aldığı yanıt, kararın ekonomi bilimine ters gelse de "siyasi olduğunu" ortaya koydu.

EKONOMİYİ SALLAYAN MUTLAK BUTLANA "AKLA UYGUN" NEDEN BULAMADI

Hakan Kara, dış piyasaların savaş gerilimiyle çalkalandığı bir dönemde, içeride siyasi bir kriz çıkarılmasının iktisadi mantığını anlamlandırmakta zorlandığını dile getirdi. Siyasi kararların piyasalarda yarattığı tahribat verilerle tescillenirken saatlerde Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dış piyasalar bu haldeyken işleri daha da karıştırmak hangi iktisadi rasyonele (akla uygun olana) dayanıyor?" sorusunu kendine sorduğunu belirtti.

Kararın hemen ardından Türkiye’nin risk priminin (CDS) yüzde 30 oranında fırlaması ve Borsa İstanbul’un psikolojik sınır olan 13 bin puanın altına inerek 12 bin 966 puana gerilemesi, Kara’nın işaret ettiği ekonomik kaygıları somutlaştırdı.

HAKAN KARA'YA YANITI YAPAY ZEKA VERDİ

Rasyonel bir temel bulamayan Hakan Kara, konuyu yapay zekaya sorduğunu belirterek aldığı çarpıcı cevabı takipçileriyle paylaştı.

Yapay zekanın, ekonomide rasyonel olmayan bir durumun siyasi bir strateji olabileceğine dair verdiği yanıt şu oldu:

"Ekonomi biliminin 'hata' dediği şey, siyaset biliminde 'tercih' olabilir."

PİYASALARDA "MUTLAK BUTLAN" ÇÖKÜŞÜ

Yargı kararının ardından finans piyasalarında "kara bir gece" yaşandı. Bloomberg’in haberine göre, TL'deki sert düşüşü frenlemek için kamu bankaları kararın ilk bir saatinde 10 milyar dolar, gece boyunca ise toplamda 13,98 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirdi. Buna rağmen Dolar/TL 45,74, Euro/TL ise 53,11 ile rekor tazeledi.

Londra'daki BBVA Türkiye Konferansı'na katılan ekonomist Timothy Ash, haberi alan yatırımcıların büyük panik yaşayarak "kararlarını gözden geçirmek üzere" hızla ofislerine döndüğünü bildirdi.

Borsa İstanbul’un yüzde 6’yı aşan kaybı ve VIOB’da oluşan 3,6 milyar liralık teminat tamamlama çağrısı, krizin derinliğini ortaya koydu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’ye döner dönmez Finansal İstikrar Komitesi’ni acil gündemle topladı. Toplantının ardından yapılan açıklamada alınacak tedbirlerin kapsamlı şekilde görüşüldüğü şu ifadelerle duyuruldu:

"Finansal İstikrar Komitesi Hazine ve Maliye Bakanımız Sn. Mehmet Şimşek başkanlığında 22 Mayıs 2026 tarihinde toplanmıştır. Toplantıda, yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır.

Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir.

Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eşgüdüm içinde atılmasını kararlaştırmıştır.

Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."