Ekonominin can damarında çarklar tekledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı mayıs ayına ilişkin sanayi üretimi endeksi sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Açıklanan resmi rakamlar, sanayi üretiminde geçen yılın aynı ayına kıyasla herhangi bir değişim yaşanmadığını gösterdi.

ALT SEKTÖRLERDE YILLIK GÖRÜNÜM

Sanayi üretimini oluşturan alt sektörlerin yıllık bazdaki performansları incelendiğinde tabloda farklılıklar göze çarptı. Buna göre, mayıs ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5 oranında geriledi.

Aynı dönemde imalat sanayi sektörü endeksinde yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksinde ise yüzde 1 oranında sınırlı bir artış kaydedildi.

AYLIK BAZDA YÜZDE 2,9'LUK KAYIP

Yıllık bazda durağanlaşan sanayi üretimi, aylık bazda ise eksiye düştü. Verilere göre, sanayi üretimi mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 oranında azalma gösterdi.

Aylık bazda alt sektörlerin detaylarına bakıldığında; imalat sanayi sektörü endeksinin yüzde 3,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksinin yüzde 0,9 oranında gerilediği belirlendi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artış sağladı.

NİSAN AYI VERİLERİNDE REVİZYON

TÜİK, mayıs ayı sonuçlarıyla birlikte bir önceki ayın (nisan) sanayi üretimi verilerinde de yukarı yönlü küçük bir revizyona gitti.

Yapılan bu güncellemeyle birlikte, nisan ayındaki sanayi üretiminin aylık artış oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,8'e; yıllık artış oranı ise yüzde 6'dan yüzde 6,1'e yükseltilmiş oldu.