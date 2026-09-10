Ekonominin bel kemiği sanayide gerileme!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretimi endeksi sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 oranında geriledi.

SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIM

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 oranında azalırken; imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 artış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde ise yıllık bazda yüzde 0,26 oranında bir azalış hesaplandı.

AYLIK BAZDA ÜRETİM GERİLEDİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuz ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1 oranında azaldı.

Sanayinin alt sektörlerinin aylık performansına bakıldığında, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 2,2 oranında düştü. Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bazı aylara ilişkin verilerde revizyona gidildiğini de bildirdi.