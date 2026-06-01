Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 3,3'lük beklentinin altında kalarak yüzde 2,3 büyüdü. Bakan Şimşek verileri, "çoklu şoklara rağmen" diyerek olumlu buldu.

Ekonomik büyüme beklentinin altında kaldı Mehmet Şimşek açıklama yaptı

Ekonomi piyasalarının ve fon yöneticilerinin kilitlendiği yılın ilk üç aylık dönemine dair Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Türkiye ekonomisi Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki yüzde 3,3 düzeyindeki asgari büyüme beklentisine karşın, 2026 yılının birinci çeyreğinde yıllık ölçekte yüzde 2,5 oranında bir genişleme kaydedebildi.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN "KESİNTİSİZ BÜYÜME" SAVUNMASI

Açıklanan resmi verilerin ardından bülten yayımlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hedeflerin gerisinde kalan ilk çeyrek büyüme performansına ilişkin resmi bir değerlendirmede bulundu. Küresel ve bölgesel şoklara dikkat çeken Bakan Şimşek, makroekonomik gidişatı şu sözlerle savundu:

"Ekonomimiz, karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdü. Milli gelir yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştı. Makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığımızı pekiştirecek; yüksek katma değerli üretim ve ihracatla sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak ve vatandaşlarımızın refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikalarımızı uygulamaya devam edeceğiz."
