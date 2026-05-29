Ekonomi takvimi yoğun: Kritik veriler gelecek

Haziran ayı boyunca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından peş peşe açıklanacak makroekonomik veriler, ülke ekonomisinin ilk çeyrekteki büyüme performansını ve enflasyonun yönünü ortaya koyacak. Piyasaların odaklandığı en büyük kırılma noktası ise Merkez Bankası'nın 11 Haziran'da ilan edeceği faiz kararı olacak.

İLK ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARI VE DIŞ TİCARET SAHNEYE ÇIKIYOR

Bayram sonrasındaki ilk büyük veri dalgası büyüme cephesinden gelecek. TÜİK, yılın ocak-mart dönemini kapsayan birinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye ekonomisi, geçtiğimiz yıl genelinde yüzde 3,6, 2025 yılının son çeyreğinde ise yüzde 3,4 büyüme kaydederek büyüme eğilimini kesintisiz olarak 22'nci çeyreğe taşımıştı.

Büyüme verilerinin ardından gözler dış ticarete ve istihdama çevrilecek:

4 Haziran: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da düzenleyeceği geniş katılımlı basın toplantısıyla mayıs ayı dış ticaret verilerini ilan edecek. Nisan ayında ihracat, küresel jeopolitik risklere rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara yükselmiş ve Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci aylık mal ihracatı olarak kayıtlara geçmişti.

4 Haziran: TÜİK, nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımlayacak. Türkiye genelinde işsizlik oranı, mart ayında bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 8,1'e gerilemiş; 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz sayısı 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişiye düşmüştü.

ENFLASYON VERİLERİ 5 HAZİRAN'DA AÇIKLANIYOR

İç piyasaların en hassas olduğu başlık olan enflasyon rakamları 5 Haziran'da TÜİK tarafından duyurulacak. Mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endeksleri, ekonomi yönetiminin sıkılaşma adımlarının sahadaki etkisini gösterecek. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisan ayında aylık yüzde 4,18 artarken, yıllık bazda yüzde 32,37 olarak kaydedilmişti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise nisanda aylık yüzde 3,17, yıllık bazda yüzde 28,59 olarak hesaplanmıştı.

Enflasyonun hemen ardından açıklanacak diğer ekonomik göstergeler ise şu şekilde sıralanıyor:

9 Haziran: Mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları belli olacak. Nisanda TÜFE ile indirgendiğinde en yüksek aylık reel getiri, yüzde 3,04 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşmişti.

10 Haziran: Nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi yayımlanacak. Endeks, mart ayında aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda ise yüzde 1,1 azalış göstermişti.

EN KRİTİK GÜN 11 HAZİRAN

Tüm bu veri trafiğinin tam ortasında, piyasaların yönünü tayin edecek en kritik gelişme yaşanacak. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), 11 Haziran günü yılın en stratejik faiz kararlarından birini ilan edecek. Merkez Bankası, bir önceki toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı almıştı.

Banka, son PPK metninde küresel risklere ve enerji maliyetlerine dikkat çekerek şu uyarılarda bulunmuştu:

"Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde, enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir."

CARİ AÇIK VE MERKEZİ BÜTÇE RAKAMLARI DA MASADA

Faiz kararının hemen ertesi günü ve devam eden haftada, devlet bilançosunun en önemli kalemleri kamuoyuna sunulacak:

12 Haziran: Merkez Bankası, nisan ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabı mart ayında 9 milyar 672 milyon dolar açık verirken; altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 3 milyar 886 milyon dolar açıkla kapanmıştı.

15 Haziran: Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını duyuracak. Merkezi yönetim bütçe gelirleri nisanda 1 trilyon 186 milyar 164 milyon lira, giderleri ise 1 trilyon 524 milyar 891 milyon lira olmuştu. Bütçe, nisan ayında 338,7 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise toplam 758,8 milyar lira açık vermişti.

HAZİRAN AYININ İKİNCİ YARISINDAKİ DİĞER VERİLER

Ayın geri kalanında TÜİK, reel sektörün ve vatandaşın nabzını tutan mikro verileri yayımlamaya devam edecek:

15 Haziran: Nisan ayına ait ücretli çalışan istatistikleri ile hizmet ve inşaat üretim endeksleri açıklanacak.

16 Haziran: Mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi ile motorlu kara taşıtları istatistikleri paylaşılacak.

18 Haziran: Mayıs ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistikleri duyurulacak. Nisanda konut satışları yüzde 2,6 artışla 126 bin 808'e, iş yeri satışları ise yüzde 10,2 artışla 15 bin 694'e yükselmişti.

19 Haziran: Nisan ayı tarımsal girdi fiyat endeksi yayımlanacak.

22 Haziran: Mayıs ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile haziran ayı tüketici güven endeksi açıklanacak. Tüketici güveni mayısta yüzde 0,3 artarak 85,8 seviyesine çıkmıştı.

30 Haziran: Haziran ayının son gününde ise mayıs ayına ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi ile geriye dönük dış ticaret ve iş gücü revizyon istatistikleri kamuoyuna ilan edilerek yoğun takvim tamamlanacak.