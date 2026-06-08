Ekonomi Kurulu toplandı: Programın hızlandırılması gündemde

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yönetiminde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki zirvede, Orta Vadeli Program (OVP) (2026-2028) Kapsamındaki Yapısal Reform Eylemleri ile uluslararası iş gücünün Türkiye'deki istihdam süreçlerine yönelik yürütülen çalışmalar masaya yatırıldı.

Zirvenin tamamlanmasının ardından yayımlanan yazılı açıklamada, hayata geçirilen ekonomi modelinin makroekonomik temelleri kuvvetlendirdiği ileri sürüldü. Türkiye ekonomisinin küresel şartlardaki değişimlere hızla uyum gösterebilen, çok daha esnek, dayanıklı ve rekabetçi bir yapıya kavuştuğu iddia edildi.

ENERJİ VE ENFLASYON BASKISI İTİRAFI

Dünya genelinde yaşanan çoklu kriz ve şoklara rağmen Türkiye ekonomisinin 23 çeyreklik dönem boyunca kesintisiz bir büyüme trendi sergilediği savunulan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşsizlik oranı tek haneli seviyelerde kalmıştır. Bütçe dengesi program hedefiyle uyumlu bir seyir izlerken ülkemiz risk primi CDS savaş öncesi seviyelere yaklaşmıştır. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji fiyatları enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu etkilerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla, ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı, teknolojik dönüşümün hızlandığı bu süreçte güçlü makroekonomik temellerimiz, esnek ve çeşitlendirilmiş politikalarımız sayesinde ülkemiz, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumdadır"

Kurulun tırnak içerisindeki bu değerlendirmesi, bir yandan başarı öyküsü anlatırken diğer yandan dışsal jeopolitik gelişmelerin ve tırmanan enerji maliyetlerinin enflasyon ile cari denge üzerinde kurduğu ağır baskıyı da itiraf etmiş oldu.

"TEK DURAK OFİS" MODELİ ÜLKE GENELİNE YAYILACAK

Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda, belirlenen takvimle senkronize bir biçimde; ülkenin üretim kapasitesi ile rekabet gücünü yukarı taşıyan, iş ve yatırım iklimini düzelten, ihracattaki ürün çeşitliliğini destekleyen yapısal reformların kararlılıkla tatbik edileceği bildirildi.

Bildiride, sanayideki dönüşümü ivmelendiren; Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge), inovasyon (yenilikçilik) ve teknoloji odaklı üretim ekosistemini kuvvetlendiren yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki çalışmalara devam edildiği belirtilerek şu detaylar paylaşıldı:

"Küresel ölçekte yatırım rekabetinin yoğunlaştığı mevcut konjonktürde, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, nitelikli işgücüne erişimin kolaylaştırılması, çalışma izinlerinin etkinleştirilmesi ve öngörülebilir yatırım ortamının tesis edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, "Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı" çerçevesinde yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde uygulamaya alınan "Tek Durak Ofis" modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir"

KURUL TOPLANTISINDA ÖNE ÇIKAN DÖRT TEMEL BAŞLIK

EKK toplantısında karara bağlanan ve müzakere edilen temel hususlar ise resmi bildiride şu dört maddeyle sıralandı:

OVP yapısal reform eylemlerinde gelinen mevcut durum detaylıca analiz edilmiş; planlanan çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave operasyonel adımlar istişare edilmiştir.

İş gücü piyasasındaki güncel gelişmeler değerlendirilmiş; piyasada ihtiyaç duyulan spesifik alanlarda yabancı iş gücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik politikalar ele alınmıştır.

"Tek Durak Ofis" uygulamasında ulaşılan aşama gözden geçirilmiş; uluslararası ve yerli yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer tüm bürokratik idari süreçlere tek bir noktadan erişimini sağlayacak mekanizmaların etkin şekilde devreye alınması için atılacak yasal adımlar belirlenmiştir.

Ülkenin rekabet gücünü kalıcı olarak artıracak ve küresel değer zincirlerindeki konumunu çok daha ileri seviyelere taşıyacak ekonomi politikaları kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir.