Ekonomi Koordinasyonu Kurulu'ndan iş dünyasına mesaj
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamada iş dünyası açısından önemli olan mesajlar paylaşıldı.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı sona erdi.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada "İşgücü piyasasındaki son dönem gelişmeler değerlendirilmiş, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik hayata geçirilmesi planlanan politikalar Kurul üyeleriyle istişare edilmiştir." denildi.
Açıklamada iş dünyasını yakından ilgilendiren şu ifadeler yer aldı: "Yüksek katma değerli yatırımları destekleyen, beşeri sermayenin niteliğini artıran ve ikiz dönüşümü hızlandıran yapısal reformlarımızla ülkemizi küresel ölçekte güçlü bir yatırım, üretim ve ticaret merkezi yapmayı hedefliyoruz"
AYRINTILAR GELİYOR...
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi