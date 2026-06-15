Egzoz gazından enerji mi?! Ferrari yaptı!

Temel fikir, buharlaşma yoluyla kaybedilen büyük miktardaki termal enerjinin artık boşa harcanmayacak olmasıdır. Bunun yerine, bu enerji geri kazanılacak ve faydalı enerjiye dönüştürülecektir.

FERRARİ, BOŞA GİDEN ISIYI BEDAVA İTME GÜCÜNE ÇEVİRİYOR! ŞAHLANAN ATIN YENİ SIRRI

Patente göre Ferrari, egzoz sistemine entegre edilmiş özel bir ısı eşanjörü tasarlamıştır. Egzoz manifoldunda ısı transfer yüzeyini artıran kanatlar bulunmaktadır. Bunun yanında , dışarıdan havanın girdiği bir hava kanalı yer almaktadır.

Hava, sıcak motor ve egzoz parçalarının üzerinden geçerken, aksi takdirde çevreye kaybolacak olan ısıyı emer. Bu, aracın en çok zorlanan mekanik parçalarındaki sıcaklıkları düşürerek güvenilirliklerini ve kullanım ömürlerini artırdığı için doğrudan bir fayda sağlar.

Asıl ilginç kısım bundan sonra geliyor. Isıtılmış hava sadece dışarı atılmıyor. Çıkmadan önce, akışını hızlandıran özel olarak tasarlanmış bir nozülden geçiyor.

Çalışma prensibi, entalpiye, yani sıcak bir gazda bulunan enerjiye dayanmaktadır . Havanın sıcaklığı ne kadar yüksek olursa, genleşmesi sırasında o kadar fazla enerji kinetik enerjiye dönüştürülebilir.

Sonuç olarak, küçük bir ek ileri itme kuvveti üretilir. Elbette, üretilen kuvvet motorun gücüne kıyasla çok küçük olacaktır. Ancak bu, şimdiye kadar boşa harcanan "bedava" bir enerji. Tasarımın en büyük avantajlarından biri de egzoz gazı akışını doğrudan etkilememesidir.

Bu , motor verimliliğini düşürebilecek egzoz geri basıncını artırmadığı anlamına gelir. Ferrari, performanstan ödün vermeden ek verimlilik elde etmeye çalışıyor.

FERRARİ'DEN FORMULA 1 HİLESİ:

Bu felsefe, her türlü israf edilen enerjinin kullanıldığı Formula 1'in enerji geri kazanım sistemlerini bir nebze anımsatıyor. Özellikle de bu yıl üretimi durdurulan ve enerjisini turbonun termal enerjisinin geri kazanımından alan MGU-H elektrik motorunu...

Şimdilik bu sadece bir patent ve üretime hazır bir teknoloji değil. Üreticilerin patentini aldığı birçok fikir hiçbir zaman yol otomobillerine geçmiyor. Bununla birlikte, patent açıkça Ferrari'nin daha yüksek enerji verimliliğine, daha iyi ısı yönetimine ve mevcut her watttan en iyi şekilde yararlanmaya yönelik yönelimini gösteriyor.