Efsanevi şirket yine çöküşün eşiğinde! Halkın kurtarma operasyonu da başarılı olmadı!

Geçen yıl 21.000'den fazla vatandaşın en ünlü Fransız markalarından birini kurtarmak için kendi paralarını yatırmaya karar vermesiyle, birçok kişi en zor dönemin geride kaldığına inanıyordu. Ancak, sadece birkaç ay sonra, efsanevi cam eşya üreticisi Duralex yine ciddi mali sıkıntıya düştü ve alacaklılardan korunmak için mahkemeye başvurdu.

Onlarca yıldır dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca evin bir parçası olan bir şirket için bu, son altı yıldaki üçüncü benzer işlem.

NESİLLERİN BİRLİKTE BÜYÜDÜĞÜ BİR MARKA

On yıllar boyunca Duralex, Avrupa genelindeki evlerde, restoranlarda, okullarda ve kantinlerde bulunan dayanıklı cam eşyalarla eş anlamlıydı.

Le Monde'un yazdığına göre, bardakları ve tabakları neredeyse kült bir statü kazanmış durumda; bu nedenle yeni mali sorunlarla ilgili haberler Fransa'da büyük bir kamuoyu ilgisine yol açtı.

Özellikle de geçen yıl, devlet ve yerel yönetimlerin desteğiyle çalışanlar, şirketin ortadan kaybolmasını önlemek amacıyla bir işçi kooperatifi modeliyle şirketi devraldıkları için.

VATANDAŞLAR MİLYONLARCA EURO YATIRIM YAPTI

Üretim tesislerinin modernizasyonu ve faaliyetlerin devamlılığı için gerekli parayı temin etmek amacıyla Duralex, geçen yılın sonunda vatandaşlar arasında bir kampanya başlattı.

İlgilenenlere yıllık yüzde sekiz getiri sağlayan bir yatırım fırsatı sunulmaktadır.

Gelen tepkiler olağanüstüydü.

21.000'den fazla kişi yatırım yapmak için başvurdu ve şirket yaklaşık yedi milyon euro toplamayı başardı.

Bu, tüketicilerin bu tanınmış markaya hâlâ ne kadar güven ve duygu bağladığının açık bir göstergesiydi.

YENİ KRİZE NE YOL AÇTI?

Şirket son 18 ayda kapsamlı bir dönüşüm planı uygulamış ve gelirlerini artırmış olsa da sorunlar ortadan kalkmadı.

Duralex, enerji fiyatlarındaki artışın, ham maddelerin daha pahalı hale gelmesinin, stokların artmasının ve bazı ürünlerde yaşanan kıtlığın işletme faaliyetleri üzerinde büyük baskı yarattığını belirtiyor.