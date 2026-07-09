Dünyanın en köklü araba markası için kader günü

Avrupa otomotiv pazarının en büyük ismi olan Volkswagen, kendi tarihi içindeki en kapsamlı ve yıkıcı yeniden yapılanma süreciyle yüz yüze.

Reuters'ın aktardığına göre şirketin denetleme kurulu bugün Almanya'nın Wolfsburg kentindeki genel merkezde kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. Beklentiler, CEO Oliver Blume'un on binlerce aileyi etkileyecek oldukça sert bir maliyet düşürme programını onay için kurula sunması yönünde.

Blume'un masaya getirdiği tasarıya göre, Volkswagen Grubu bünyesinde çalışan yaklaşık 100 bin kişinin işine son verilmesi planlanıyor. Bununla birlikte Almanya sınırları içinde yer alan Zwickau, Hannover, Emden ve Audi'ye ait olan Neckarsulm üretim tesislerinin tamamen kapatılması gündemde. Ortaya çıkan 100 binlik işten çıkarma rakamı, şirketin geçmişte telaffuz ettiği daralma hedeflerinin neredeyse iki katı büyüklüğünde. Eğer bu karar onaydan geçerse, marka tarihindeki en büyük küçülme ve yeniden yapılanma adımı atılmış olacak.

GEREKÇE: ÇİN REKABETİ VE ABD TARİFELERİ

Volkswagen yönetimini bu denli sert adımlar atmaya iten sebeplerin başında giderek artan karlılık baskısı geliyor.

ABD'nin otomobil ithalatına uyguladığı yüksek gümrük tarifeleri, Çinli üreticilerin agresif büyümesi, Almanya'daki yüksek üretim maliyetleri ve tesislerdeki kapasite fazlası şirketi zorluyor. Yıllar boyunca markanın büyüme motoru olan mevcut üretim modelini kökten değiştirmek isteyen şirket yönetimi; yatırımcılar ve hissedarlar tarafından daha derin maliyet kesintileri yapılması yönünde ciddi bir baskı görüyor.

VERİLEN SÖZLER UNUTULDU, KAPASİTE ERİYOR

İşin en çarpıcı yanlarından biri ise yönetimin geçmişteki vaatlerini rafa kaldırması. 2024 yılının sonlarında sendikalarla masaya oturularak varılan mutabakatta, şirket yönetimi Almanya'daki hiçbir fabrikanın kapatılmayacağına dair net bir taahhüt vermişti.

Ancak gelinen noktada düşük kapasiteyle çalışan tesisler için farklı yollar aranmaya başlandı. Çin pazarına yönelik geliştirilen bazı modellerin Almanya'da üretilmesi ihtimali masada tutulurken, Osnabrück tesisine yeni bir yatırımcı bulma çalışmaları da devam ediyor.

Sektörden gelen rakamlar ise tesislerdeki erimeyi gözler önüne seriyor. Verilere göre, Volkswagen'in Almanya'daki üretim tesislerinin kapasite kullanım oranının 2026 yılında yüzde 81 düzeyinde gerçekleşmesi, on yılın sonuna gelindiğinde ise bu rakamın yüzde 73'e kadar düşmesi bekleniyor.

Kapatılması hedeflenen Zwickau tesisinde ise kapasite kullanımının 2030 yılına kadar yüzde 42 seviyesine çakılacağı tahmin ediliyor. Öte yandan şirketin denetleme kurulu; Aşağı Saksonya eyalet yönetimi, işçi sendikaları ile Piëch ve Porsche ailelerinin temsilcilerinden oluşuyor. Bu karmaşık yapı, nihai kararların alınmasını oldukça zorlaştırıyor.

SENDİKALARDAN KIYIMA SERT TEPKİ

Gündeme gelen devasa işten çıkarma ve kapatma planları işçi kesimini ayağa kaldırdı. Almanya'nın en büyük sanayi sendikası olan IG Metall, denetleme kurulu toplantısı öncesi ülke çapında yaklaşık 20 Volkswagen tesisinde geniş katılımlı protesto eylemleri başlattı.

Hem IG Metall Başkanı hem de Volkswagen Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı olan Christiane Benner, şirket yönetiminin masaya getirdiği bu planlara kesinlikle karşı duracaklarını ilan etti.

Benner, duruşlarını şu sözlerle ifade etti: "Bu, yönetime açık bir mesaj. Bizim gözetimimiz altında buna izin vermeyeceğiz." Benner ayrıca, Alman üretim tesislerinin tam kapasiteyle çalışmasını garanti altına alacak ve sektörü haksız küresel rekabetten koruyacak somut çözümlerin siyasi otoriteler ve şirket yönetimi tarafından derhal üretilmesi gerektiğini vurguladı.