Dünyanın en büyük ekonomi kurumu Türkiye'de milyonlara kara haberi verdi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Türkiye ekonomisine yönelik enflasyon ve büyüme öngörülerini güncelledi.

ENFLASYON TAHMİNİNDE DEVASA ARTIŞ

Kuruluş, 2026 yılı için manşet enflasyon beklentisini hazirandaki yüzde 28,4 seviyesinden yüzde 31,5’e yükseltti. 2027 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 18,3’ten yüzde 24,7’ye çıkarıldı.

Böylece enflasyon tahmini 6 puanın üzerinde arttı. Bu ise milyonlar için daha zor günler anlamına geliyor.

BÜYÜME TAHMİNİ ÜÇÜNCÜ KEZ DÜŞÜRÜLDÜ

Kuruluş, Türkiye'nin ekonomik büyüme tahminini ise 2026 için yüzde 3,1'den yüzde 2,7'ye, 2027 için yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürdü. Bu revizyon, OECD'nin 2026 yılı Türkiye büyüme tahmininde yaptığı üçüncü aşağı yönlü güncelleme oldu. OECD, Türkiye'de enflasyonun düşüşünü sürdüreceğini ve deflasyonun 2027 yılına kadar devam edeceğini öngörürken; enerji ve gübre maliyetlerinin enflasyon açısından engel oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

ZİRVEYİ HATIRLATTILAR

Türkiye'nin son yıllarda yüksek enflasyonla mücadele ettiğine dikkat çeken OECD, yıllık enflasyonun 2022 sonlarında yüzde 85,5 ile zirve yaptığını, Mayıs 2024'te ise yüzde 70'in üzerine çıktığını hatırlattı.

Enflasyonun, merkez bankasının sıkılaştırma politikalarının ardından düşüş eğilimine girdiği ifade edildi. OECD, haziran ayında Türkiye'nin 2026 büyüme tahminini yüksek enerji ve emtia fiyatları ile sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle zayıflayan iç talebi gerekçe göstererek düşürmüştü.

KÜRESEL BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

Öte yandan OECD, küresel büyüme tahminlerini bir miktar yükseltti. Kuruluş, yapay zeka destekli yatırımların dünya ekonomisinin beklenenden daha iyi performans göstermesine yardımcı olduğunu belirtti. Daha güçlü bir enerji şokunun ise 2027 görünümünü olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

OECD, Euro Bölgesi ekonomisinin 2026 ve 2027 yıllarında yüzde 1,0 büyümesini beklerken; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi için büyüme tahminini 2026'da yüzde 2,2, 2027'de yüzde 2,1 olarak açıkladı.

Kuruluş ayrıca Amerika Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu yıl bir kez daha faiz artırmasını, ardından politika faizlerini 2027 boyunca sabit tutmasını bekliyor.