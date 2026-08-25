Dünyanın en büyük bankası çağrıda bulundu: Borsada tehlike çanları çalıyor

ABD borsalarındaki endeksler güçlü görünümünü korumaya devam ederken, JPMorgan piyasanın perde arkasında daha temkinli bir tablonun şekillendiğini bildirdi. Bankanın teknik stratejisti Jason Hunter, S&P 500 ve Amerikan piyasasının farklı bölümlerine yönelik gerçekleştirdiği analizlerde, yatırımcıların bazı hisse pozisyonlarını azaltmayı değerlendirebileceğini vurguladı.

Hunter’a göre büyük endeksler hâlâ yükseliş trendinde bulunuyor ve şu aşamada net bir satış sinyali oluşmuş değil. Buna karşın, piyasanın iç dinamiklerinde yaz sonu ve sonbahar başında zayıflık yaşanabileceğine işaret eden teknik göstergeler dikkat çekiyor. JPMorgan, özellikle ağustos-ekim döneminin tarihsel olarak hisse senetleri açısından zayıf geçmesine vurgu yapıyor.

Banka, mevcut teknik görünümün bu mevsimsel riskle birleşmesi durumunda eylül ayında daha belirgin bir satış baskısının ortaya çıkabileceğini öngörüyor.

YAPAY ZEKA HİSSELERİNDE 2000 YILI KABUSU

JPMorgan’ın dikkat çektiği temel başlıklardan biri de yapay zeka şirketleri arasındaki ayrışma oldu.

Bankaya göre yapay zeka donanım şirketleri ile yüksek miktarda yapay zeka yatırımı yapan büyük teknoloji şirketleri arasındaki performans farkının yakından izlenmesi gerekiyor. Bu görünüm, 2000 yılındaki teknoloji balonunun zirvesine giden süreçte gözlenen bazı piyasa dinamiklerini hatırlatıyor. Çip şirketleri ve büyük bulut sağlayıcılarının önemli teknik direnç seviyelerini aşmakta zorlanması, JPMorgan’ın öncelikli endişeleri arasında yer alıyor. Bankaya göre bu seviyelerin altında kalınması, sonbahar döneminde yeni bir satış dalgası riskini tırmandırabilir.

S&P 500 İÇİN KRİTİK SEVİYELER VE HEDEFLER

Hunter’ın gerçekleştirdiği analize göre S&P 500 endeksi için 7.909-7.935 bölgesi önemli bir direnç alanı olarak öne çıkıyor. Endeksin destek bölgesi ise 7.521-7.620 aralığında yer alıyor. Tüm bu risklere rağmen JPMorgan orta vadede tamamen kötümser bir tablo çizmiyor ve S&P 500 için yıl sonu hedefini 8.000 puana yükseltmiş durumda.

Öte yandan risklerin sadece teknoloji sektörüyle sınırlı kalmadığına işaret eden bankanın teknik analizinde değer ve finans hisseleri de izleniyor.

Bu grupların son dönemde güçlü performans göstermesine rağmen uzun vadeli trend ve Fibonacci dirençlerine yaklaştığı belirtiliyor. Yazılım hisselerinde de kritik direnç bölgeleri test edilirken, çip ve hiper ölçekli teknoloji şirketlerinde benzer teknik sıkışmalar gözleniyor.

Bu doğrultuda bankanın yatırımcılara ilettiği mesaj, borsadan tamamen çıkılması yönünde değil; aksine mevcut yükseliş trendi korunurken eylül ayına yaklaşılmasıyla birlikte artabilecek oynaklığa karşı pozisyonların daha dikkatli yönetilmesi gerektiği şeklinde özetleniyor.