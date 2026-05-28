Dünyanın dev bankaları tek ağız oldu uyardı: Gümüşü olan ya da alacaklar dikkat!

Değerli metaller piyasasında geçtiğimiz yıl sergilediği agresif yükseliş grafiğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken gümüş (XAG), küresel yatırım bankalarının bir numaralı risk gündemi haline geldi. Dünyanın önde gelen finans devleri UBS, HSBC ve Macquarie, gümüş fiyatlarında ulaşılan mevcut seviyelerin sürdürülebilir olmadığını ilan ederek yatırımcıları yüksek oynaklık (volatilite) ve sert geri çekilme risklerine karşı peş peşe uyardı.

Analistler, fiziki gümüş piyasasında "aşırı değerleme" riskinin hiç olmadığı kadar büyüdüğünü, sanayi talebinin fahiş fiyatlar nedeniyle baltalandığını ve emtianın yapısal olarak çok kırılgan bir zemine oturduğunu vurguluyor.

TARİHİ ZİRVEDEN TEK GÜNDE %30 ÇAKILDI

Gümüş fiyatları, 2025 yılı boyunca yatırımcıların yoğun spekülatif ilgisi ve enflasyonist endişelerin etkisiyle yaklaşık yüzde 140 oranında devasa bir ralliye imza atmıştı. Bu soluksuz tırmanışın ardından emtia, içinde bulunduğumuz 2026 yılının ocak ayında ons başına 120 dolar sınırını aşarak tüm zamanların tarihi zirvesini test etmişti. Ancak ulaşılan bu rekor seviyelerin ardından piyasada kar satışları ve panik dalgası baş gösterdi. Gümüş fiyatları kilit direnç noktalarından dönerek tek bir gün içerisinde yaklaşık yüzde 30 oranında radikal bir çöküş yaşadı. Uzmanlar, Orta Doğu eksenli ABD-İran savaşı ve petrol fiyatlarındaki ani dalgalanmaların gümüş piyasasındaki günlük oynaklığı tehlikeli seviyelere taşıdığına dikkat çekiyor.

DEV BANKALAR TEK TEK RAPORLADI: İŞTE O UYARILAR

Küresel yatırım bankalarının gümüşün geleceğine yönelik yayımladığı analitik raporlarda şu çarpıcı tespitler öne çıktı:

UBS

İsviçre merkezli bankanın analistleri, ons fiyatındaki aşırı yüksek seviyelerin endüstriyel talebi doğrudan zayıflattığını belirtti. Özellikle ileri teknoloji bileşenleri ve yenilenebilir enerji sektörünün can damarı olan güneş paneli üreticilerinin ciddi maliyet baskısı yaşadığı aktarıldı. UBS, gümüşü altından ayıran en kritik farkın "merkez bankalarının resmi alım desteğinin bulunmaması" olduğunu hatırlatarak, gümüşün resmi rezervlerde yer almamasının piyasayı spekülasyonlara açık ve çok daha kırılgan hale getirdiğini vurguladı.

HSBC

Bankanın emtia stratejistleri, gümüşün mevcut fiyatlamalarla hâlâ aşırı değerli olduğunu savundu. Yukarı yönlü marjın son derece sınırlı kaldığını belirten HSBC analistleri, jeopolitik krizler nedeniyle ons altın yükselişini sürdürse bile, gümüşün sanayi talebindeki daralma yüzünden altından ayrışarak sert geri çekilebileceği öngörüsünde bulundu.

Macquarie

Avustralya merkezli dev finans grubu ise makroekonomik faiz baskısına odaklandı. Bankanın stratejistleri, ABD'de yavaşlayan büyümeye rağmen fırlayan çekirdek enflasyon nedeniyle Fed'in ilerleyen dönemde faizleri düşürmek bir yana, yeniden artırıma gidebileceğini ve bu şahin adımların faiz getirisi olmayan tüm değerli metaller üzerinde yıkıcı bir baskı yaratacağını öngörüyor.

RESMİ REZERV DESTEĞİNİN OLMAMASI EN BÜYÜK ZAAFI

Ekonomi yorumcuları, küresel bankaların ortaklaştığı en büyük risk faktörünün gümüşün endüstriyel kimliği olduğunu belirtiyor.

Altın, küresel krizlerde merkez bankalarının fiziki rezerv biriktirme hamleleriyle her zaman taban fiyat desteği bulabilirken; gümüşün kaderi doğrudan fabrikaların, çip üreticilerinin ve güneş paneli sektörünün sipariş hacmine bağlı bulunuyor.

120 dolarlık tarihi zirvenin ardından sanayide başlayan ikame ürün arayışları ve sipariş iptalleri, jeopolitik risklerin gümüş üzerindeki yukarı yönlü etkisini tamamen törpülüyor. Bankalar, yatırımcıların bu oynak piyasada yüksek kaldıraçlı pozisyonlardan kaçınmaları gerektiği konusunda uyarılarını tırmandırıyor.