Dünyada tek ve eşsiz! Hem de satılık

Fotoğrafta görülen model, ünlü 24 saatlik yarışı kazanan Grup 5 ile neredeyse aynı ancak aynı zamanda normal plaka taşıyor. Dünyada tek olan bu araç, Kremer Racing tarafından tamamen yeniden inşa edildi. İlgilenenler için Alman bayi Mechatronik aracılığıyla satışa sunulmuştur. Fiyat elbette sadece potansiyel alıcının talebi üzerine açıklanacaktır.

Porsche 935 Kremer K3 B

740 BEYGİRLİK YOL CANAVARI SATILIK!

Aracın tarihi, 1939'da Avusturya'da doğan ve Kanada'ya taşınarak profesyonel yarış pilotu olan Walter Wolf ile başlar . Fanatik bir Formula 1 hayranı olan Wolf , kısa süre sonra kendi adını taşıyan takımı kurdu ve hatta katıldığı ilk yıl olan 1977'de yarışlar kazandı.

Ardından en yeni Lamborghini Miura P400 SV'yi sipariş etti ve Countach LP400S'in geliştirilmesine katkıda bulundu . Ancak en büyük arzusu, yasal olarak trafiğe çıkabilen bir Porsche 935 üretmekti ve resmi otomobil üreticisi isteğini reddedince Kremer kardeşlere yöneldi . Böylece, yarış K3'üne %98 oranında benzeyen yeni otomobil doğdu.

Porsche 935 Kremer K3 c

Araçta 8.000 devirde 740 beygir güç üreten 2,85 litrelik 6 silindirli biturbo boxer motor ve manuel şanzıman bulunuyordu. Gövdesi Kevlar'dan yapılmıştı ve süspansiyonu biraz yükseltilmişti. Ağırlığı 1.175 kg olan aracın azami hızı 338 km/sa'e ulaşıyordu. İç mekanda koltuklar koyu mavi deriyle döşenmişti ve donanımlar arasında klima ve 16 hoparlörlü ses sistemi yer alıyordu.

Araç 1980 yılında ilk üretildiğinde, Walter Wolf bu proje için tam 375.000 Alman Markı (o dönemin parasıyla yaklaşık 800.000 dolar) ödemişti. Bu rakam, o yıllarda sıfır bir Ferrari 512 BB'nin neredeyse üç katı fiyatına denk geliyordu.

Günümüzde dünyada tek olan (one-off) bu yol belgeli yarış canavarının değerinin milyonlarca euro (tahmini olarak 2 ila 4 milyon dolar/euro arasında) olduğu biliniyor.

Kilometre sayacı şu anda sadece 10.000 kilometre gösteriyor. Ayrıca, önceki sahibi (birkaç kez el değiştirmiş) 150.000 euroya mal olan radikal bir yenileme çalışması yaptırmış. Bu, şüphesiz Porsche koleksiyonunun en özel parçalarından biri. Onu satın alan kişi çok şanslı!