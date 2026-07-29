Dünya Ticaret Örgütü, Türkiye'nin ithalat yasağını hedef aldı! Bakanlıktan açıklama geldi

Ticaret Bakanlığı, 29 Temmuz 2026 tarihinde, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde devam eden otomotiv ithalatı paneline ilişkin resmi bir açıklama paylaştı.

Dünyada gelişen yeni teknolojiler, artan korumacılık eğilimleri ve büyük ekonomiler arasında yoğunlaşan küresel rekabetin, milli ekonominin korunmasını mecburi kıldığı belirtildi. Bakanlık, ithalattaki haksız ticaret uygulamalarının yerli üretim üzerindeki baskılarını dikkatle yönettiklerini aktardı.

Açıklamada, otomotiv sektöründeki haksız rekabet koşulları altında; yerli üretimin devam etmesi, elektrikli araçlara geçiş sürecinde yeni teknolojilere uyum kapasitesinin desteklenmesi ve tüketici güvenliğinin sağlanması hedefleriyle otomotiv ithalatına yönelik çeşitli tedbirlerin hayata geçirildiği hatırlatıldı.

TÜRKİYE'NİN İTHALAT TEDBİRLERİNE 'YERLİ ÜRETİMİ KORUMA' UYARISI

Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği bu kısıtlayıcı önlemler üzerine, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde iki yıl önce otomotiv ithalatına ilişkin bir Panel değerlendirmesi süreci başlatılmıştı. Söz konusu sürecin sonunda yayımlanan raporda, Türkiye'nin uyguladığı adımların bir kısmı çevre, sağlık ve tüketicinin korunması çerçevesinde "makul" olarak nitelendirildi. Ancak raporda, alınan bazı tedbirlerde doğrudan yerli üretimin korunması amacının belirleyici olduğuna dair değerlendirme ve tavsiyelere yer verildiği aktarıldı.

BAKANLIK RAPORU KABUL ETMİYOR

Ticaret Bakanlığı ise bu değerlendirmelere katılmadıklarını duyurdu. Yayımlanan Panel raporunda, son 30 yılda yaşanan teknolojik gelişmelerin ve özellikle otomotiv sektöründeki elektrifikasyon dönüşümünün dikkate alınmadığı savunuldu. Açıklamada, Türkiye'nin kurallara dayalı, şeffaf ve çok taraflı ticaret sistemini savunduğu belirtilerek; aşırı sübvansiyonlara ve fazla kapasitelere karşı ticaret politikası araçlarını kullanmasının meşru bir gereklilik olduğu ifade edildi.

NİHAİ KARAR DEĞİL, HUKUKİ İTİRAZ SÜRECİ İŞLETİLECEK

Bakanlık açıklamasında, son dönemde diğer DTÖ üyesi ülkelerin aldığı benzer tedbirlerin ve artan uyuşmazlıkların, Türkiye'nin kaygılarının haklılığını ortaya koyduğu kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan Dünya Ticaret Örgütü nezdinde devam eden panel sürecine ilişkin basın açıklaması.



(29.07.2026) pic.twitter.com/zrUIVwihk4 — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 29, 2026

DTÖ hukuk sistemi kapsamında yayımlanan bir panel raporunun "kesinlikle nihai bir nitelik taşımadığının" altı çizildi. Bu doğrultuda Türkiye'nin, hukuken isabetli bulmadığı noktalarla ilgili olarak DTÖ mekanizmaları içindeki yasal gözden geçirme (itiraz) süreçlerini işleteceği ilan edildi. Süreç boyunca tüm üye ülkelerle adil ve dengeli ticaret ekseninde istişarelerin sürdürüldüğü bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.