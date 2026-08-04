Dünya piyasalarını korku sardı

Ortadoğu bölgesinde yürütülen barış müzakerelerine karşın, her an yeni bir askeri çatışmanın patlak verebileceğine yönelik endişeler küresel piyasalarda dalgalı bir seyrin hakim olmasına yol açıyor.

ABD ve İran arasında kalıcı bir mutabakata varılması amacıyla Körfez ülkelerinin katılımıyla sürdürülen temaslardan henüz net bir sonuç alınamaması, finansal piyasalardaki fiyatlama süreçlerini zorlaştırıyor. Geçtiğimiz hafta tırmanan jeopolitik gerginlikler nispeten azalsa da, kalıcı barış adımlarının gecikmesi ve Tahran kanadından belirgin bir mesaj iletilmemesi, yatırımcıları yeni bir çatışma ihtimaline karşı temkinli duruşa yöneltiyor.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te imzaladığı başkanlık kararnamesi töreninin ardından basın mensuplarının İran’a ilişkin sorularını yanıtladı. Tahran ile müzakerelerin yeniden başladığını ve sürdürüldüğünü bildiren Trump, İran tarafının süreçte birbiriyle çelişen beyanlarda bulunduğunu savundu.

Trump, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Şu anda İran'ın talebi üzerine, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve diğer ülkelerin de desteklediği görüşmeleri yürütüyoruz. Bu, onların iyi bir anlaşma yapması için son şansı."

Adı geçen Körfez ülkelerinden kendisine "saldırıları durdurması" yönünde bir talep gelmediği takdirde II. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük askeri operasyonlardan birine başlamaya hazır olduklarını dile getiren Trump, bu ülkelerden gelen telefon görüşmelerinin ardından saldırı planını durdurma kararı aldığını açıkladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SINIRLI TRAFİK VE BRENT PETROLDE YÜKSELİŞ

Dünya enerji tedariki açısından kritik bir konuma sahip olan Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği kısıtlı bir şekilde ilerlerken, petrol fiyatları yeniden yukarı yönlü bir ivme yakaladı.

Yaşanan bu gelişmeler, para politikaları tarafında ABD Merkez Bankası (Fed) için beklenti oluşturulmasını zorlaştırıyor. Geçtiğimiz hafta Fed'in politika faiz oranını sabitlediği toplantıda 3 kurul üyesinin faiz artırımı yönünde oy kullanması, gelecek toplantıda şahin bir adım atılabileceği ihtimalini öne çıkarmıştı.

Ancak ABD'de beklentilerin altında kalan büyüme rakamları ile kritik enflasyon göstergelerinden kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisinin fiyat artışlarında yavaşlamaya işaret etmesi, bu şahin faiz beklentilerinin zayıflamasına yol açtı. Piyasa oyuncuları Fed'in yıl sonuna kadar tek bir faiz artırımına gidebileceğini fiyatlarken, cuma günü ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin faiz patikasına dair beklentileri yeniden şekillendirebileceği öngörülüyor.

ABD PİYASALARI VE DOW JONES REKORU

Jeopolitik süreçlerin ekonomiler üzerindeki yansımalarını analiz eden piyasalar, diğer taraftan yoğunlaşan bilanço döneminde öne çıkan şirket verilerini takip ediyor.

Bu kapsamda, yapay zeka odaklı veri analitiği yazılımları üreten ABD'li teknoloji firması Palantir'in olumlu açıklanan bilançosu ve gelecek döneme ait gelir tahminlerini yukarı çekmesi New York borsasında risk iştahını destekledi. Piyasalarda gözler, halka arzının ardından ilk çeyrek bilançosunu duyuracak olan SpaceX ile Advanced Micro Devices (AMD) şirketlerinin finansal sonuçlarına çevrildi.

Öte yandan ABD'de ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin temmuz ayında 55,6 seviyesine ulaşarak beklentileri aşması, ülke ekonomisindeki canlılığın korunduğunu gösterdi.

Bu göstergeler doğrultusunda ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,70 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi 100 bandındaki seyrini sürdürüyor. Altının ons fiyatı yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 62 dolardan, ekim vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,5 tırmanışla 85 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Borsalarda ise S&P 500 endeksi yüzde 1,48, Nasdaq endeksi yüzde 2,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,32 oranında artış kaydetti. Dow Jones endeksi kapanışta tüm zamanların zirvesine ulaştı. ABD vadeli kontratları da güne pozitif bir başlangıç yaptı.

AVRUPA BORSALARI İNGİLTERE HARİÇ YÜKSELDİ

Avrupa borsaları dün İngiltere haricinde pozitif bir grafik çizerken, Orta Doğu'da gerginliğin azalabileceğine yönelik beklentiler piyasalara yansıdı.

Açıklanan makroekonomik verilerde Avro Bölgesi imalat sanayi PMI, temmuzda son 4,5 senenin en hızlı artışıyla 51,9 puana çıktı. İngiltere'de imalat PMI ise temmuzda son 4 ayın en düşük seviyesi olan 51,9 puana indi (Haziran verisi 52,5 puandı).

Diğer taraftan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Madrid ve Rabat yönetimlerinin İspanya'nın Kuzey Afrika bölgesindeki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yönelik düzensiz göç hareketlerinin ardından iade süreçlerini hızlıca yürütmesini överek, tarafların Avrupa'ya dönük yasa dışı geçişleri başarıyla engellediğini beyan etti.

Gelişmeler neticesinde İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 gerilerken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,34 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,45 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratları güne pozitif seyirle başladı.

ASYA PİYASALARI VE JAPON YENİ HAREKETLİLİĞİ

Asya cephesinde ise Çin haricinde satıcılı bir tablo öne çıktı. Yüksek değerleme endişeleriyle sert satış gören teknoloji hisselerine temkinli dönüşler başlasa da bölge ekonomilerindeki belirsizlikler toparlanma sürecini yavaşlatıyor.

ABD ve Japonya'nın ortak döviz müdahaleleriyle Japon yeni dün dolar karşısında son 3 ayın en yüksek değerine ulaştı. Dün 155,2 seviyesine inen dolar/yen paritesi, 6 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra yeni işlem gününde yüzde 0,3 artışla 157,6 seviyesinde yer alıyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 düşerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artış kaydetti.

BORSA İSTANBUL VE DÖVİZ KURLARINDA SEYİR

Dün satış ağırlıklı hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 kayıpla 13.410,54 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,10 artış gösterdi.

Dolar/TL dünü 47,5310 seviyesinden kapatırken, yeni günde bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 47,5550 liradan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirterek; teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puan seviyelerinin direnç konumunda durduğunu vurguladı.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

14.30 Türkiye, Temmuz Ayı Reel Efektif Döviz Kuru

15.30 ABD, Haziran Ayı Dış Ticaret Dengesi

17.00 ABD, Haziran Ayı İmalat Sanayi Yeni Siparişleri

17.00 ABD, Haziran Ayı JOLTS Açık İş Sayısı

17.00 ABD, Haziran Ayı Dayanıklı Mal Siparişleri