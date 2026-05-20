IKEA 1943’ten beri en ağır sınavını veriyor!

Dünyanın en popüler İsveçli mobilya ve ev eşyası üreticisi IKEA'nın tedarik zinciriniyöneten Inter IKEA, küresel pazardaki daralma ve talepteki dramatik düşüşe yanıt olarak radikal bir küçülme dalgası başlatıyor. Yönetim tarafından alınan acil tasarruf kararı kapsamında dünya genelinde 850 pozisyonun kapatılması planlanıyor. Kesintilerden en çok markanın ana vatanı İsveç etkilenecek ve burada çalışan 300 ofis personeli işini kaybedecek.

SAVAŞ EKONOMİSİ EVLERİ VURDU: SATIŞLAR İKİ YILDIR DÜŞÜŞTE

Dünya genelinde 63 ülkede 470'ten fazla mağazasıyla hizmet veren dev şirkette alarm zillerinin çalmasının arkasında, küresel jeopolitik krizler yatıyor. Inter IKEA Finans Direktörü Henrik Elm, Reuters’a yaptığı açıklamada, uluslararası çatışmalar ve özellikle bölgedeki savaş ortamının küresel akaryakıt fiyatlarını bir gecede tırmandırdığını belirtti.

Artan enerji maliyetlerinin dünya genelindeki hane halklarının harcanabilir gelirini doğrudan erittiğini vurgulayan Elm, tüketicilerin ev yenileme gibi acil olmayan harcamalarını tamamen askıya aldığını ifade etti. Bu durgunluk nedeniyle IKEA’nın küresel satışları üst üste ikinci yıl da düşüş gösterdi.

STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ SANCILI GEÇİYOR

IKEA'daki kriz sadece tüketici harcamalarıyla sınırlı değil. Şirket bir süredir, markanın imzası haline gelen "şehir dışındaki devasa banliyö depoları" konseptinden, "şehir merkezlerindeki küçük planlama stüdyoları" formatına geçiş yapmaya çalışıyordu. Bu büyük lojistik ve mağazacılık dönüşümü, artan işletme maliyetleri ve gümrük vergisi engelleriyle birleşince süreç marka için oldukça sancılı bir hal aldı.

Finans Direktörü Henrik Elm, piyasada hayatta kalmak için bu değişikliklerin kaçınılmaz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Daha hızlı olmalı, karar alma süreçlerini kısaltmalı ve çabalarımızı tamamen öncelikli alanlarımıza odaklamalıyız."

TÜRKİYE MAĞAZALARI ETKİLENECEK Mİ?

IKEA bünyesindeki bu küçülme dalgası, sistem içindeki ilk kesinti değil. Mağazaların büyük kısmının franchise haklarını elinde bulunduran Ingka Group da geçtiğimiz aylarda 800 ofis çalışanının işine son vereceğini duyurmuştu.

Haber merkezlerinin derlediği bilgilere göre; 1943 yılında İsveçli girişimci Ingvar Kamprad tarafından kurulan ve uygun fiyatlı mobilyanın küresel sembolü olan marka, modern tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya. Ancak operasyonel kesintilerin ve işten çıkarmaların doğrudan genel merkez ve yönetim ofislerini hedef alması sebebiyle, Türkiye'deki mevcut 7 büyük mağazanın ve operasyonların bu süreçten doğrudan etkilenmesi beklenmiyor.