Dünya basını Borsa İstanbul'u yazdı: Risk büyüyor, on binlerce kişi etkilenebilir

Borsa İstanbul'da çarşamba günü sert satışlar yaşandı. BIST 100 endeksi yüzde 5’in üzerinde gerileyerek, bir önceki günkü yüzde 2’yi aşan düşüşü derinleştirdi.

Dünyanın önde gelen ekonomi gazetesi Financial Times, Borsa İstanbul'da yaşananları sayfalarına taşıdı.

Piyasadaki satış dalgasında yatırım fonlarından çıkan paranın da etkili olduğu belirtilirken, Fintables fon akış verilerine göre bireysel yatırımcıların gün içinde yatırım fonlarından yaklaşık 1 milyar dolar çektiği hesaplandı.

PUSULA PORTFÖY'DE BAŞLAYAN KRİZ BÜYÜDÜ

Piyasadaki hareketlilik, salı günü Pusula Portföy'ün bazı para piyasası ve yatırım fonlarında yatırımcıların geri ödeme taleplerinin karşılanamadığını açıklamasıyla hız kazandı. Ağustos sonunda yaklaşık 13 milyar dolarlık varlığı yöneten Pusula Portföy'ün açıklaması, yatırımcıların fonlardan çıkış taleplerini ve piyasanın likiditesine ilişkin endişeleri artırdı. Ancak analistlere göre sorun yalnızca tek bir fon yöneticisiyle sınırlı değil.

FONLARIN AYNI HİSSELERE YOĞUNLAŞMASI TARTIŞMA YARATTI

Analistlerin dikkat çektiği temel konu, son iki yılda bazı yerel fonların, halka açıklık oranı düşük şirketlerle bağlantılı hisselerde yoğun pozisyonlar oluşturması. Bu işlemlerin, piyasada sınırlı miktarda işlem gören şirketlerin hisse fiyatlarını yukarı taşıdığı ve söz konusu hisseleri portföyünde bulunduran fonların net varlık değerlerinin yükselmesine katkı sağladığı ifade ediliyor. Yüksek getirilerin yeni yatırımcıları çekmesiyle fonlara yeni para girişi olduğu, bu paranın da aynı veya bağlantılı hisselere yöneldiği belirtiliyor.

Ancak yatırımcıların geri çekilmeye başlamasıyla mekanizmanın tersine dönmesi riski ortaya çıktı. Fonların nakit yaratmak için hisse satması, fiyatları aşağı çekerek fon değerlerini düşürebiliyor ve bu durum yeni çıkışları tetikleyebiliyor. Financial Times'ın aktardığı verilere göre Pusula'nın öne çıkan iki fonu, 2026'nın ilk yedi ayında sırasıyla yüzde 164 ve yüzde 144 yükseldi. Tera Portföy'ün bazı fonlarında ise daha yüksek getiriler kaydedildiği belirtildi. Tera Group'un kurucusu Emre Tezmen daha önce grubun faaliyetlerinin düzenlemelere uygun olduğunu ifade etmişti.

ON BİNLERCE YATIRIMCI ETKİLENEBİLİR

Yaşanan gelişmelerin geniş bir yatırımcı kitlesini etkileyebileceği belirtiliyor. Ağustos sonunda Pusula'nın yaklaşık 241 bin yatırım hesabı bulunurken, Pusula ile devralma görüşmeleri yürüten Tera Group'un hesap sayısının 500 bini aştığı aktarıldı. İki şirketin toplam yönettiği varlıkların ağustos sonunda yaklaşık 27 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

MSCI’DEN TÜRKİYE İÇİN KRİTİK UYARI

Borsa İstanbul'daki gelişmeler, MSCI'nin Türkiye'ye yönelik daha önce yaptığı uyarıları da yeniden gündeme taşıdı. MSCI, haziran ayında Türkiye piyasasında bazı küçük ölçekli şirketlerle bağlantılı fon varlıklarında "olası koordineli işlem davranışlarının tekrarlanan örnekleri" tespit edildiğine ilişkin uluslararası yatırımcıların endişelerini aktarmıştı.

MSCI, Türkiye'de Kasım 2026 incelemesine kadar somut ve güvenilir ilerleme görülmemesi halinde, Türkiye'nin endekslerdeki statüsüne ilişkin bir istişare süreci başlatabileceğini açıklamıştı. Bu süreç, Türkiye'nin gelişen piyasa statüsünün yeniden değerlendirilmesine kadar ilerleyebilir. MSCI'nin mevcut endekslerinde Türkiye halen gelişen piyasa (Emerging Markets) kategorisinde yer alıyor.

SPK’DAN MANİPÜLASYON SORUŞTURMALARINDA YENİ ADIM

Piyasalardaki tartışmaların ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da yeni adımlar attı. Reuters'ın aktardığı gelişmeye göre SPK, Borsa İstanbul'da üç şirketin hisselerinde manipülasyon faaliyetleri yürütüldüğü iddiasıyla 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu ve iki yıl süreyle işlem yasağı uyguladı. Hakkında işlem yapılanlar arasında Pusula Portföy ve yöneticilerinin de bulunduğu bildirildi. Bu adımlar, Türkiye piyasasında işlem gözetimi ve piyasa bütünlüğüne ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

ŞİRKETLERİN FİNANSMANINA DA ETKİSİ OLABİLİR

Borsa İstanbul'daki sert hareket, Türkiye'nin yüksek faiz ortamında şirketler açısından önemli bir finansman kanalını da baskılayabilir. Enflasyonla mücadele kapsamında sıkı para politikasının sürdüğü dönemde yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle bazı şirketler sermaye piyasalarına yöneliyor. 2026'nın ilk sekiz ayında 34 şirket toplam 82,4 milyar Türk Lirası (TL) büyüklüğünde halka arz gerçekleştirdi. Bu rakam, 2025 yılının tamamında gerçekleşen 45,2 milyar TL'lik halka arz tutarının oldukça üzerinde bulunuyor. Piyasadaki güven ve likidite koşullarındaki bozulmanın sürmesi halinde, şirketlerin sermaye piyasalarından finansman sağlama imkanları da yakından izlenecek.

ŞİMŞEK: BANKACILIK DIŞI FİNANS SEKTÖRÜNDE DAHA FAZLA DÜZENLEME GEREKİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul'daki sert düşüşün yaşandığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, bankacılık dışı finans sektörünün daha fazla düzenleme ve denetime ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Şimşek doğrudan Pusula Portföy veya yaşanan piyasa hareketliliğine atıfta bulunmadı. Türkiye piyasaları açısından önümüzdeki kritik başlıklardan biri ise MSCI'nin Kasım 2026 değerlendirmesi olacak. MSCI'nin belirttiği düzenleyici ve şeffaflık adımlarındaki ilerlemenin yanı sıra, son günlerde alınan SPK kararlarının uluslararası yatırımcıların endişelerini ne ölçüde gidereceği takip edilecek.