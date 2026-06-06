Dünya Bankası'ndan belediyelerde kullanılmak üzere 191,5 milyon dolar!

Türkiye, yerel yönetimlerin altyapı projelerinde kullanılmak üzere uluslararası finans kuruluşlarından borçlanmaya devam ediyor.

Bu doğrultuda "Yeşil ve Geleceğin Şehirleri Projesi" için Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanan 191,5 milyon Euro tutarındaki finansman resmen temin edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, ülke ekonomisinin ihtiyaç duyduğu dış kaynak arayışları çerçevesinde uygun koşullu finansman temini sağlama faaliyetleri sürdürülüyor.

BORCUN GARANTÖRÜ BAKANLIK, KULLANICISI İLLER BANKASI

Uluslararası kuruluştan sağlanan bu fon, doğrudan belediyelerin projelerini fonlamak üzere İller Bankası (İLBANK) tarafından kullanılacak.

Alınan 191,5 milyon Euro’luk kredinin arkasında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi bulunuyor. Borç niteliğindeki bu kaynakla, yerel yönetimlerin sürdürülebilir ve dirençli kent içi ulaşım hatları oluşturması, içme suyu şebekelerini yenilemesi ve su arıtma altyapısına yönelik stratejik yatırımlar yapması planlanıyor. Finansmanın diğer bir bacağıyla da belediyelerin kurumsal ve teknik kapasitelerinin artırılması amaçlanıyor.

2026 YILINDA DIŞ BORÇLANMA 4,5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu dış kaynağın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamalarda, ekonomi yönetiminin borçlanma bilançosuna dair güncel verileri paylaştı. Bakan Şimşek, 2026 yılı içerisinde uluslararası piyasalardan ve kurumlardan sağlanan uygun koşullu dış finansman toplamının yaklaşık 4,5 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurguladı.

Mehmet Şimşek, yürütülen ekonomi politikalarına atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refahı önceleyen ekonomi programımız ile Orta Vadeli Program çerçevesinde, belediyelerimizin altyapı yatırımlarına ve iklim değişikliği ile mücadeleye yönelik desteklerimiz güçlü şekilde devam edecektir''