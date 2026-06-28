Dünya Altın Konseyi listeyi açıkladı: Türkiye ne kadar altın üretti?

Uluslararası altın arzı ve madencilik performansları ülkelerin endüstriyel kapasitelerine göre büyük bir değişkenlik gösteriyor. Sektörün küresel ölçekteki en büyük otoritesi olan World Gold Council (Dünya Altın Konseyi) raporu, dünya genelindeki maden üretimi haritasını ve ülkelerin bu pastadan aldığı payları tüm detaylarıyla paylaştı.

KÜRESEL ARZDA ASYA VE AFRİKA RÜZGARI

Açıklanan istatistiklere göre, dünya genelinde madenlerden çıkarılan toplam altın miktarı 3 bin 661,2 tona ulaştı.

Madencilik altyapısına yönelik güçlü yatırımları ve kamusal destekleri uzun yıllardır sürdüren Çin, yıllık 380,2 tonluk üretimiyle toplam küresel arzın yüzde 10'undan fazlasını tek başına üstlenerek açık ara liderliğini devam ettirdi. Maden sektörüne aktarılan uluslararası fonların merkezi haline gelen Afrika kıtası ise dünya toplam altın arzının neredeyse dörtte birini tek başına karşılayarak dikkat çeken bir yükselişe imza attı.

Listenin üst sıralarında Çin’in ardından Rusya ve Avustralya en güçlü takipçiler olarak konumlandı.

TÜRKİYE KÜRESEL SIRALAMADA VENEZUELA İLE EŞİTLENDİ

Madencilik faaliyetlerinin iç piyasaya ve makroekonomik dengelere olan katkısı tartışılırken, Türkiye’nin küresel ligdeki yeri de netleşti.

Türkiye, yıllık 30,6 ton düzeyinde kalan maden üretimiyle dünya genelinde 29. basamakta kendisine yer bulabildi. Bu üretim hacmiyle Türkiye, ekonomik krizlerle boğuşan Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tam olarak aynı üretim seviyesini paylaştı.

KÜRESEL MADEN ALTIN ÜRETİMİ VE ÜLKELERİN TAM SIRALAMASI