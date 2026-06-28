Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Ekonomi Dünya Altın Konseyi listeyi açıkladı: Türkiye ne kadar altın üretti?

Dünya Altın Konseyi listeyi açıkladı: Türkiye ne kadar altın üretti?

Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı listeyi göre dünya genelinde yıllık altın üretimi 3 bin 661 tonu aşarken, Türkiye yıllık 30,6 tonluk üretimiyle listenin 29. sırasına yer aldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Dünya Altın Konseyi listeyi açıkladı: Türkiye ne kadar altın üretti?

Uluslararası altın arzı ve madencilik performansları ülkelerin endüstriyel kapasitelerine göre büyük bir değişkenlik gösteriyor. Sektörün küresel ölçekteki en büyük otoritesi olan World Gold Council (Dünya Altın Konseyi) raporu, dünya genelindeki maden üretimi haritasını ve ülkelerin bu pastadan aldığı payları tüm detaylarıyla paylaştı.

KÜRESEL ARZDA ASYA VE AFRİKA RÜZGARI

Açıklanan istatistiklere göre, dünya genelinde madenlerden çıkarılan toplam altın miktarı 3 bin 661,2 tona ulaştı.

Madencilik altyapısına yönelik güçlü yatırımları ve kamusal destekleri uzun yıllardır sürdüren Çin, yıllık 380,2 tonluk üretimiyle toplam küresel arzın yüzde 10'undan fazlasını tek başına üstlenerek açık ara liderliğini devam ettirdi. Maden sektörüne aktarılan uluslararası fonların merkezi haline gelen Afrika kıtası ise dünya toplam altın arzının neredeyse dörtte birini tek başına karşılayarak dikkat çeken bir yükselişe imza attı.

Listenin üst sıralarında Çin’in ardından Rusya ve Avustralya en güçlü takipçiler olarak konumlandı.

TÜRKİYE KÜRESEL SIRALAMADA VENEZUELA İLE EŞİTLENDİ

Dünya Altın Konseyi listeyi açıkladı: Türkiye ne kadar altın üretti? - Resim : 1

Madencilik faaliyetlerinin iç piyasaya ve makroekonomik dengelere olan katkısı tartışılırken, Türkiye’nin küresel ligdeki yeri de netleşti.

Türkiye, yıllık 30,6 ton düzeyinde kalan maden üretimiyle dünya genelinde 29. basamakta kendisine yer bulabildi. Bu üretim hacmiyle Türkiye, ekonomik krizlerle boğuşan Güney Amerika ülkesi Venezuela ile tam olarak aynı üretim seviyesini paylaştı.

KÜRESEL MADEN ALTIN ÜRETİMİ VE ÜLKELERİN TAM SIRALAMASI

Sıra Ülke Üretim (Ton)
1 Çin 380,2
2 Rusya 330
3 Avustralya 284
4 Kanada 202,1
5 ABD 158
6 Gana 140,6
7 Meksika 140,3
8 Endonezya 140,1
9 Peru 136,9
10 Özbekistan 129,1
11 Mali 100
12 Güney Afrika 98,9
13 Burkina Faso 94,4
14 Kazakistan 87
15 Brezilya 83,7
16 Sudan 73,8
17 Gine 68
18 Kolombiya 65,8
19 Fildişi Sahili 58
20 Tanzanya 51,8
21 Zimbabwe 50,9
22 Papua Yeni Gine 49,8
23 Kongo DC 42,3
24 Arjantin 39,7
25 Filipinler 38,8
26 Şili 34,8
27 Nijer 33,6
28 Venezuela 30,6
29 Türkiye 30,6
30 Surinam 27,7
31 Bolivya 26,5
32 Ekvador 24,3
33 Kırgızistan 23,6
34 Moritanya 21,9
35 Liberya 20,3
36 Dominik Cumhuriyeti 18,4
37 Madagaskar 16,2
38 Senegal 15,3
39 Guyana 13,5
40 Moğolistan 12,6
41 Laos 9,9
42 Bulgaristan 8,6
43 Finlandiya 8,5
44 İsveç 6,8
- Diğer Ülkeler 233,3
- Toplam Dünya 3.661,20
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Altın Türkiye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro