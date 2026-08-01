Döviz alımının önü yeniden açıldı: Merkez Bankası büyük esneklik sağladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezervlerini artırmak amacıyla uyguladığı döviz dönüşüm desteğinde yeni kuralları devreye aldı. İlgili "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

FİRMALARA KATMA DEĞER ŞARTI GETİRİLDİ

Hayata geçirilen düzenlemeyle birlikte döviz dönüşüm desteği sisteminde dikkati çeken yapısal değişiklikler yapıldı. Artık şirketler, üretimden sağladıkları katma değerle orantılı bir şekilde bu destekten yararlanma hakkı elde edecek.

Söz konusu katma değer hesaplaması; işletmelerin iş gücü maliyetleri ve kârlılık oranları üzerinden yapılacak. Aracı konumundaki ihracatçılar, kendi katma değere dayalı limitlerini doldurduklarında, yüksek katma değer yaratan tedarikçileri adına da döviz dönüşüm işlemi gerçekleştirebilecek. Böylesi bir senaryoda, sağlanan döviz dönüşüm desteği tutarı doğrudan doğruya tedarikçi firmanın hesabına aktarılacak.

DÖVİZ ALMAMA TAAHHÜDÜ YERİNE POZİSYON SINIRI

Yapılan yenilikler kapsamında, döviz kazandırıcı hizmetler ve ihracat reeskont kredilerinde olduğu gibi, destekten yararlanacak firmaların daha önce vermek zorunda olduğu "döviz almama taahhüdü" uygulamadan kaldırıldı. Bunun yerine şirketlerin döviz pozisyonlarını temel alan yeni bir kural setine geçildi. Yeni sisteme göre, işletmelerin döviz pozisyonları, destek başvurusu yapılmadan önce Merkez Bankası tarafından çizilecek olan üst sınırı geçemeyecek.

Ayrıca uygulamanın sorunsuz yürütülmesinde kilit rol oynayan bankaların aracılık fonksiyonları daha da sağlamlaştırıldı ve verimliliği artırmak adına ek önlemler pakete dahil edildi. Alınan bu yeni kararlar 1 Ekim tarihi itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Sistemin diğer teknik ayrıntıları ise ilerleyen günlerde yayımlanacak Uygulama Talimatı ile belirlenecek.

İHRACAT BEDELİ SATIŞ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 2027'YE KADAR UZATILDI

Yayımlanan tebliğ çerçevesinde, döviz dönüşüm desteğinin standart temel oranı yüzde 2 olarak güncellendi. Bunun yanı sıra, normal şartlarda 31 Temmuz tarihinde sona ermesi beklenen yüzde 3'lük destek ödemesi ile ihracat bedelinin yüzde 35'inin satılmasını zorunlu kılan geçici uygulamanın süresi 31 Ocak 2027 tarihine kadar uzatıldı.