Dolardan korktular para birimi değiştirdiler

ABD dolarının küresel ölçekte yeniden yükselişe geçmesi, gelişmekte olan piyasalardaki yatırım planlarında çarpıcı bir dönüşüme yol açtı. Geride bıraktığımız yıl doların değer kaybetmesi, yüksek faiz getirisi sunan para birimlerine olan talebi körüklerken; dolarda gözlemlenen son toparlanma eğilimi yatırımcıları farklı arayışlara itti.

Fed'in yeni başkanı Kevin Warsh'ın sergilediği şahin duruş ve faiz oranlarının uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine yönelik beklentiler, doların cazibesini yeniden artırdı. Bu tablo karşısında dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri, fonlama stratejilerini baştan aşağı gözden geçirmeye başladı.

DEV BANKALAR DÖVİZ STRATEJİLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Uluslararası finans devi AllianceBernstein, yüksek getiri sağlayan gelişmekte olan ülke para birimlerine yaptığı yatırımları finanse ederken artık ağırlıklı biçimde dolar kullanmaktan vazgeçerek farklı para birimlerine yöneldi.

Şirketin gelişmekte olan piyasalar tahvil direktörü olan Christian DiClementi konuya ilişkin değerlendirmesinde, doların gelecekteki yönü hakkında net bir beklenti taşımadıklarını ifade etti. BloombergHT'nin haberine göre DiClementi, bu sebeple fonlama işlemlerini ABD doları yerine dünyanın çeşitli bölgelerindeki diğer para birimleri üzerinden yürüttüklerini aktardı.

Buna paralel bir hamle de Invesco cephesinden geldi. Kurum, belirli yatırım stratejilerinde dolara olan bağımlılığını aşağı çekerek, fonlama ihtiyaçlarını euro, Kanada doları ve daha sınırlı bir çerçevede Japon yeni ile karşılamaya başladı.

MORGAN STANLEY'DEN DÖVİZ SEPETİ TAVSİYESİ

Bir diğer finans devi Morgan Stanley ise müşterilerine yeni bir piyasa tavsiyesinde bulundu.

Banka, yatırımcılara gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozisyon alırken yalnızca dolara karşı değil; euro ve Japon yeni gibi dövizleri de barındıran daha geniş çaplı bir döviz sepetine karşı hareket etmelerini önerdi.

Citigroup da piyasa öngörüleri doğrultusunda yatırımcılarına yeni bir yol haritası çizdi. Kurum, Brezilya realinin euro ve Avustralya doları karşısında değer kazanabileceği beklentisiyle yatırım tavsiyesi yayımladı.

DoubleLine Capital bünyesinde gelişmekte olan piyasalar ve küresel devlet tahvilleri ekiplerinin yöneticiliğini üstlenen Bill Campbell, yaz mevsiminde fonlama işlemlerini dolar haricindeki para birimlerine yayarak çeşitlendirmenin mantıklı bir strateji olduğunu dile getirdi.

Ancak Campbell, Fed'in uygulayacağı para politikasına dair belirsizliklerin sürmesi sebebiyle, dolar üzerinden alınan pozisyonların tamamen terk edilmemesi gerektiği yönünde hayati bir uyarıda bulundu.

EN BÜYÜK RİSK ABD DOLARINDAKİ GÜÇLENME

Diğer taraftan HSBC Holdings tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, piyasalardaki korkunun asıl kaynağını gün yüzüne çıkardı.

Kurumun, yönetimi altında toplam 432 milyar dolarlık varlık bulunan 101 kurumsal yatırımcıyla yaptığı anketin sonuçlarına göre; gelişmekte olan piyasalar açısından artık en büyük risk jeopolitik gelişmeler değil, ABD dolarının sergilediği güçlenme eğilimi olarak kabul ediliyor.

Bu veriler ışığında, küresel yatırımcıların önümüzdeki dönemde döviz stratejilerini çok daha temkinli adımlarla yürütmesi öngörülüyor.