Dolarda fren yok! Borcu olanın vay haline!

Güne yukarı yönlü bir hareketle başlayan Dolar/TL paritesi, saat 10.00 itibarıyla dünkü kapanış değerinin yüzde 0,1 oranında üstüne çıkarak 46,6950 seviyesinden işlem görüyor. Dün gün boyu yatay bir seyir izleyen dolar, kapanışı 46,6380 seviyesinden gerçekleştirmişti.

Aynı dakikalarda piyasalardaki diğer döviz kurlarında da yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor. Euro/TL yüzde 0,4'lük bir artışla 53,3260 seviyesini görürken, Sterlin/TL ise yüzde 0,5'lik bir yükselişle 62,2830 bandına yerleşti. Küresel piyasalarda doların gücünü ölçen dolar endeksi ise yüzde 0,1'lik bir gerilemeyle 101,2 seviyesinde seyrediyor.

PİYASALARIN GÖZÜ KRİTİK SAATTE

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yarın resmi tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacak olması, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisini yatırımcıların bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Dün ABD'de açıklanan ve piyasa beklentilerinin gerisinde kalan ADP özel sektör istihdam verisi, bugün duyurulacak resmi istihdam rakamlarının da tahminlerin altında kalabileceği yönündeki beklentileri kuvvetlendirdi.

Haziran ayında tarım dışı istihdamın 114 bin kişi artış göstermesi bekleniyor. Tahminlerin altında gelebilecek bir istihdam verisinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) ilerleyen dönemde uygulayacağı para politikası adımlarında daha esnek hareket edebileceği yönündeki piyasa fiyatlamalarını öne çıkarabileceği öngörülüyor.

FED BAŞKANINDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Öte yandan, 2026 Avrupa Merkez Bankası Merkez Bankacılığı Forumu'nun kapanış gününde düzenlenen politika paneline katılan Fed Başkanı Kevin Warsh, enflasyon beklentilerine ve enflasyon kaynaklı risklere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Son haftalarda enflasyon risklerinin gerilediğini belirten Warsh, şu ifadeleri kullandı:

"Piyasalardaki oynaklık artmadı, azaldı, tahvil getirileri yükselmedi, geriledi, enflasyon beklentileri de düştü."

Warsh ayrıca bankanın enflasyon hedefine dair sınırları net bir şekilde çizerek, "Bu merkez bankasının yüzde 2'nin üzerinde bir enflasyon hedefiyle rahat edeceğini düşünenler varsa, sanırım hayal kırıklığına uğrayacaklar" dedi.

ABD VE İRAN ARASINDAKİ MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Jeopolitik arenada ise ABD ile İran arasında yürütülen görüşme trafiği piyasaların radarında yer almaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Katar'da süregelen barış müzakerelerine değinerek süreci, "Her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve gidişat gayet iyi." sözleriyle değerlendirdi. Sürece ilişkin açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de görüşmelerin iyi gittiğini teyit etti.

Piyasa analistleri, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, küresel piyasalarda ise başta ABD tarım dışı istihdam verisi olmak üzere oldukça yoğun bir ekonomik takvimin izleneceğini belirtti.