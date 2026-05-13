Dolar rekor kırdı: Yükselişi durmuyor!

ABD doları dünkü yükseliş eğilimini sürdürerek günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde, 45,3860 puandan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.45 sularında yüzde 0,1’lik bir artışla 45,4170 seviyesine tırmandı. Döviz bürolarında ve bankalarda rakamlar birer birer değişirken; aynı dakikalarda euro/TL 53,2970 seviyesinde yatay bir seyir izliyor, sterlin/TL ise önceki kapanışının hemen üzerinde 61,5390 liradan alıcı buluyor.

Doların küresel çapta gücünü gösteren dolar endeksi de yüzde 0,1 artışla 98,3 seviyesine yükselmiş durumda.

KÜRESEL GERİLİM ENERJİ MALİYETLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Washington ile Tahran arasındaki krizin kalıcı bir çözüme ulaşmaktan uzak olduğunu gösteren açıklamalar, enerji fiyatları üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu durum, enerji ithalatına bağımlı olan Türkiye ekonomisi için temel bir risk unsuru olmayı sürdürüyor.

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) açıklanan veriler, savaşın ekonomik tablo üzerindeki yıkıcı etkisini tescilledi. Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Nisan ayında aylık bazda yüzde 0,6 artarken yıllık bazda yüzde 3,8 yükseldi. Piyasa tahminlerini aşan bu yıllık enflasyon, Mayıs 2023’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

ABD MERKEZ BANKASI BEKLEMEDE

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında sene sonuna kadar faiz değişikliğine gitmeyerek beklemede kalacağı ihtimali ağırlığını koruyor. Dünya genelinde enflasyon baskısının artabileceği endişesi yatırımcıyı tedirgin ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti küresel ticaretin geleceği açısından yakından takip ediliyor.

GÖZLER BU VERİLERDE

Bugün TCMB tarafından açıklanan Mart 2026 dönemine ait ödemeler dengesi verileri de piyasaların takibinde. Açıklanan verilere göre, cari işlemler hesabı martta tam 9 milyar 672 milyon dolar açık verdi. Bu rakam, son 3 yılın en yüksek aylık dış açık verisi olarak kayıtlara geçti.

Analistler ayrıca bugün dış piyasalarda ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve sanayi üretimi verilerinin piyasaların yönünü belirleyeceğini ifade ediyor.