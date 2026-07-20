Dolar için dikkat çeken rapor! Merkez bankaları rotayı değiştiriyor

Merkez bankalarının rezerv tercihleri değişiyor. Londra merkezli Resmi Parasal ve Finansal Kurumlar Forumu (OMFIF) tarafından hazırlanan rapora göre, önümüzdeki on yılda dolar rezervlerinin azalması planlanırken, altın ve yapay zeka destekli yatırımların öne çıkması bekleniyor.

Kurumsal fonlar yatırım stratejilerini yeniden şekillendirirken, altın ve yapay zeka odaklı yatırımların ağırlık kazandığı yeni bir döneme giriliyor. Londra merkezli Resmi Parasal ve Finansal Kurumlar Forumu’nun yayımladı sonra rapor, dünya genelindeki merkez bankalarının, gelecek 10 yılda dolar rezervlerini artırmak yerine azaltmayı hedeflediğini ortaya koydu.

DOLAR REZERVLERİNDE TARİHİ DEĞİŞİM

OMFIF’nin yayımladığı rapora göre, kuruluşun 2010 yılında faaliyete başlamasından bu yana ilk kez merkez bankaları dolar tahsisatını artırmayı değil, azaltmayı hedefliyor. Raporda, bu değişimin arkasında artan jeopolitik riskler, altına yöneliş ve rezerv yönetiminde yapay zeka kullanımının yaygınlaşması gibi etkenlerin bulunduğu belirtildi.

Toplam 10 trilyon dolarlık varlığı yöneten 90 merkez bankası, kamu emeklilik fonu ve varlık fonunun katıldığı ankete göre, küresel finans sisteminde ABD dolarının ağırlığına yönelik önemli bir dönüşüm yaşanıyor.

ÇOK TUTUKLU PARA SİSTEMİ BEKLENTİSİ

Rapor raporda, ABD’deki siyasi belirsizlikler ve yükselen jeopolitik risklerin rezerv yöneticilerini dolar dışındaki varlıklara yönlendirdiği ifade edildi.

Ankete katılan Merkez bankalarının yüzde 79’u ile kamu fonlarının yüzde 60’ı küresel para sisteminin çok kutuplu bir yapıya doğru ilerlediği görüşünü paylaştı.

ALTIN VE ALTERNATİF PARA BİRİMLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğilimi kapsamında Norveç Kronu ve Yeni Zelanda Doları’nın daha fazla tercih edilmeye başladığı belirtilirken, İngiliz Sterlini’ne olan ilginin arttığı kaydedildi. Euro ve Çin Yuanı ise yapısal sorunlara rağmen rezerv çeşitlendirme amacıyla tutulmaya devam ediyor.



Rapora göre, merkez bankalarının net yüzde 30’u önümüzdeki 1 ila 2 yıl içinde altın rezervlerini daha da artırmayı planlıyor.