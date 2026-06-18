Dizel ve benzin kullanıcıları için kurtuluş: İsviçre şirketi ucuz sentetik yakıt üretimine başladı!

Avrupa Birliği (AB), 2035 yılına kadar yeni benzinli, dizel ve hibrit araçların satışını yasaklamayı planlıyor. Ancak bu radikal kararın çok önemli bir istisnası var: Sentetik yakıtlar veya diğer adıyla e-yakıt kullanan araçlar. Tam da bu süreçte İsviçre’den gelen son haberler, içten yanmalı motor hayranlarına büyük bir umut ışığı sunuyor. Geliştirilen yeni bir üretim süreci, içten yanmalı motorlarla tamamen CO2 nötr bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

ÖNCEKİ YÖNTEMLERDEN ÇOK DAHA VERİMLİ VE UCUZ



İsviçre merkezli girişim şirketi Gota Energy, yenilenebilir ham maddelerin fermantasyonuyla elde edilen alkolü sıvı yakıta dönüştüren çığır açıcı bir kimyasal süreç geliştirdi. Bu yenilikçi yaklaşımı piyasadaki diğer e-yakıtlardan ayıran en temel özellik ise sahip olduğu yüksek verimlilik. Alessia Cesarini liderliğindeki araştırma ekibi, üretimde oligomerizasyon adı verilen bir sürece ve bu işlem için özel olarak geliştirilmiş, patentli bir katalizör ailesine dayanıyor.

Geliştirilen bu sentetik yakıt, geleneksel fosil benzine o kadar büyük bir benzerlik gösteriyor ki, günümüz araçlarında hiçbir teknik ayarlama veya modifikasyona gerek kalmadan doğrudan depoya doldurulup kullanılabiliyor. Üstelik üretim esnasında karmaşık sentez gazı süreçlerinin tamamen ortadan kaldırılması, enerji tüketimini geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha düşük bir seviyeye indiriyor. Bu durum, sentetik yakıt üretimini geleneksel yöntemlere göre önemli ölçüde daha ucuz hale getirme potansiyeli taşıyor. Elde edilen yakıt, halihazırda geleneksel premium benzin standartlarına tamamen karşılık gelen 95 oktan sayısına ulaşmış durumda.

MEVCUT ALTYAPI DEĞİŞMEDEN ANINDA ÇÖZÜM



Bu yeni teknolojinin asıl küresel önemi, hemen uygulanabilir olmasında yatıyor. Çin ve ABD gibi dev pazarların benzin ve dizel üretimine herhangi bir sınırlandırma getirmediği günümüz dünyasında, milyonlarca içten yanmalı motorlu araç yollarda bulunmaya ve önümüzdeki yıllarda da üretilmeye devam edecek. Bu devasa araç filosunun tamamen ortadan kalkması on yıllar sürebileceğinden, İsviçreli şirketin geliştirdiği bu yakıt, yeni bir altyapı inşa etmeye gerek kalmadan emisyonları anında azaltmanın en pratik yolunu sunuyor.

HEDEF: YILDA 1 MİLYON LİTRE ÜRETİM



Gota Energy, şu anda yıllık 10.000 litre kapasiteli bir laboratuvar tipi gösteri tesisi ve prototipi işletmektedir. Ancak şirketin küresel pazara dair hedefleri oldukça yüksek. Edison.media'nın aktardığı bilgilere göre İsviçreli girişim, önümüzdeki aylarda bu laboratuvar kapasitesini hızla artırarak yıllık üretimi bir milyon litreye çıkarmayı planlıyor.