Diyanet'in milyonluk Hac toplantısında Aziz İhsan Aktaş'ın izi ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hac değerlendirme toplantısı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki beş yıldızlı Eliz Otel'de gerçekleştirildi. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı toplantının konaklama, harcırah, yol ve organizasyon giderleriyle birlikte günlük maliyetinin 1 milyon TL'ye yaklaştığı bildirildi.

DİYANET'İN MİLYONLUK HAC TOPLANTISINDA AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN İZİ ORTAYA ÇIKTI

Toplantının yapıldığı Eliz Otel'in, muhalif belediyelere yönelik operasyonlarda adı geçen itirafçı Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı Gürkan Dölekli'ye ait olduğu belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yanı sıra başkan yardımcıları, genel müdürler, daire başkanları, müftüler ve diğer üst düzey yöneticilerin katıldığı toplantı, Ankara'ya 68 kilometre uzaklıktaki beş yıldızlı termal otelde düzenlendi.

Yaklaşık 70 kişinin katıldığı toplantıda, indirimli fiyatla geceliği 9 bin TL olan odalarda konaklama yapıldığı aktarıldı. Konaklama, harcırah, ulaşım ve organizasyon giderleriyle birlikte toplantının günlük maliyetinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu hesaplandı.

Toplantının yapıldığı otelin sahibi Gürkan Dölekli'nin adı, Aziz İhsan Aktaş'ın beyanlarıyla da gündeme gelmişti. Aktaş, Dölekli'nin talimatıyla rüşvet verdiğini iddia etmiş, bu iddiaların ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe tutuklanmıştı. Dölekli ise daha sonra rüşvet iddiasını reddetmişti.

Hakan Bahçetepe'nin tutukluluğu sürüyor.

HUTBEDE “İSRAFTAN KAÇININ” DENİLDİ

Diyanet'in beş yıldızlı oteldeki toplantısı sürerken cuma hutbesinde ise “İsraftan kaçının” mesajı verildi.

Hutbede ayrıca erkek ve kadın Müslümanların iffetlerini korumaları ve giyim kuşamlarına dikkat etmeleri gerektiği ifade edildi.

Toplantının, Başkanlığın merkez teşkilatında toplantı yapılabilecek salonları ve konaklama imkanı bulunan Diyanet Evi olmasına rağmen beş yıldızlı otelde gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Diyanet, 2026 Haccı öncesinde de aynı otelde kafile başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlemişti. Beş gün süren söz konusu toplantının maliyetinin de 10 milyon TL olduğu aktarılmıştı.

Toplantının gerçekleştirildiği Eliz Otel, “Thermal Spa & Wellness” konseptiyle hizmet veriyor.

Otelde yarı olimpik yüzme havuzu, termal havuz, Türk hamamı ve sauna bulunuyor. Açık ve kapalı havuzların yanı sıra kadın ve erkeklere ayrı hizmet veren açık havuzlar da yer alıyor.

Otelde ayrıca kadın ve erkekler için ayrı fitness merkezleri, köpük ve tuz odaları, bakım kürleri, kese ve masaj gibi hizmetler sunuluyor.