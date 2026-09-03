Diyanet Vakfı'nın borsada parası ortaya çıktı

Sermaye Piyasası Kurulu’nun hayata geçirdiği yeni düzenleme neticesinde, yatırım fonlarında yüzde 30 sınırını aşan büyük ortakların kamuoyuna ilan edilmesiyle birlikte dikkat çekici bir finansal ilişki gün yüzüne çıktı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) tarafından paylaşılan resmi veriler, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi’nin devasa fon yatırımını ortaya koydu.

AKTİF PORTFÖY’DE MİLYONLARCA KATILMA PAYI

İlgili platforma yansıyan rakamlara göre, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi’nin Aktif Portföy Para Piyasası Katılım (TL) Fonu’nda (TLK) tam 1 milyar 221 milyon 238 bin 830 adet katılma payına sahip olduğu tespit edildi.

PİYASA DEĞERİ 2,18 MİLYAR LİRAYI BULUYOR

Söz konusu fonun güncel birim fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalara göre, vakfın bu alandaki toplam yatırımının piyasa büyüklüğü yaklaşık 2,18 milyar Türk Lirası seviyesine ulaştı.

Yapılan incelemelerde, Türkiye Diyanet Vakfı’nın ilgili fondaki ortaklık payının yüzde 59,65 oranında gerçekleştiği netlik kazandı.

PİYASA MANİPÜLASYONUNA KARŞI ADIM ATILMIŞTI

Öte yandan borsada uzun süredir manipülasyon varlığı konuşulurken yılın başında hem SPK Başkanı hem Mehmet Şimşek, durumu kabul etmiş ve önlemler alınacağını bildirmişti. Bu kapsamda Borsa İstanbul'a yönelik bir takım adımlar atılmış, bir çok şirkete soruşturma başlatılmıştı. Son olarak iki gün önce devreye alınan yeni düzenlemelerle fon şirketlerine bazı sınırlamalar getirilmişti.

MSCI ŞEFFAFLIK UYARISI YAPMIŞTI

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI, Türkiye sermaye piyasalarındaki fiyat oluşumu ve bilgi akışı eksikliğini göstermiş ve Haziran 2026’da resmi bir şeffaflık uyarısı yapmıştı.

Kurum bu uyarının ardından düzeltme için Kasım 2026’ya kadar süre tanımıştı. Gerekli prosedürlerin yapılmaması halinde Türkiye’nin ‘Gelişmekte Olan Piyasalar’ kategorisindeki yerinin ‘Sınır Piyasa’ kategorisine düşebileceğini bildirmişti