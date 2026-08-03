Dış ticarette dev delik! 96 milyar doları aştı ama kontrol ediliyormuş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 2026 yılı temmuz ayına ilişkin dış ticaret göstergelerini kamuoyuyla paylaştı.

TEMMUZ AYI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Açıklanan verilere göre, temmuz ayında ihracat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,9 oranında yükselerek 25,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Gerçekleşen bu hacim, bugüne kadar kaydedilen en yüksek temmuz ayı ihracat değeri olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda 19 farklı sektörde ihracat artışı yaşanırken, 7 sektörde ise dış satım rakamları gerileme kaydetti.

Ocak-temmuz dönemini kapsayan yılın ilk yedi ayında toplam ihracat yüzde 3,4 tırmanışla 161,6 milyar dolara yükseldi. Geriye dönük son 12 aylık zaman dilimindeki toplam ihracat ise yine yüzde 3,4 artarak 278,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde ithalat tarafında da tırmanış sürdü. Türkiye'nin temmuz ayı ithalatı yüzde 5,2 oranında artış göstererek 33 milyar dolar seviyesine çıktı.

DIŞ TİCARET AÇIĞI VE PARİTE ETKİSİ

İthalatın ihracattan daha hızlı büyümesi neticesinde dış ticaret açığı temmuz ayında 7 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk yedi ayındaki (ocak-temmuz) toplam dış ticaret açığı 60 milyar 508 milyon dolara ulaşırken, son 12 aylık dönemdeki birikimli dış ticaret açığı ise 96 milyar 758 milyon dolar seviyesini buldu.

Bakan Bolat, dış ticaret açığında ortaya çıkan tabloya dair yaptığı değerlendirmede, açığın kontrol altında tutulduğunu ve istikrarlı yapının korunduğunu ifade etti.

Öte yandan döviz paritesindeki hareketlilik temmuz ayı dış ticaret verilerine yansıdı. Bolat, parite etkisinin temmuz ayında dış ticareti 300 milyon dolar tutarında aşağı yönlü etkilediğini bildirdi.