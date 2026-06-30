Dış ticaret açığı ilk 5 ayda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı ortaklığıyla hazırlanan mayıs dönemine ait geçici dış ticaret istatistikleri paylaşıldı.

Elde edilen verilere göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) çerçevesinde ihracat, mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 oranında bir gerileme kaydederek 22 milyar 461 milyon dolar seviyesine indi. Aynı süreçte ithalat rakamları da yıllık bazda yüzde 10,8'lik bir azalışla 28 milyar 71 milyon dolara düştü.

Yıllık temelde bakıldığında mayıs ayında dış ticaret açığı, yüzde 15,6 oranında bir azalış sergileyerek 6 milyar 663 milyon dolar seviyesinden 5 milyar 610 milyon dolara geriledi.

İhracat kalemlerinin ithalat kalemlerini karşılama katsayısı ise 2025 yılının mayıs ayında yüzde 78,9 seviyesindeyken, geride bıraktığımız ayda yüzde 80 limitine tırmandı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 3,6 ARTTI

Yılın ilk 5 aylık (Ocak-Mayıs) kesitinde ise ihracat, geçen senenin aynı zaman dilimine kıyasla yüzde 0,2 oranında mikro bir artışla 111 milyar 118 milyon dolar olarak hesaplandı. Bu süreçte ithalat hacmi ise yüzde 1,1 oranında bir yükseliş trendi yakalayarak 153 milyar 834 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.

Sözü edilen 5 aylık zaman zarfında, toplam dış ticaret açığı yüzde 3,6 oranında bir tırmanış göstererek 41 milyar 242 milyon dolar seviyesinden 42 milyar 716 milyon dolar sınırına fırladı. İhracatın ithalatı karşılama performansı, Ocak-Mayıs 2025 aralığında yüzde 72,9 düzeyindeyken, 2026 yılının aynı periyodunda yüzde 72,2 seviyesine gerileme kaydetti.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Geride kalan ayda parasal olmayan altın ve enerji ürünleri hariç tutularak hesaplanan ihracat, yüzde 11,5 oranında bir kan kaybı yaşayarak 23 milyar 169 milyon dolardan 20 milyar 500 milyon dolara indi.

Aynı dönemde enerji maddeleri ile parasal olmayan altın dışarıda bırakılarak bakılan ithalat rakamları ise yüzde 16,2'lik bir düşüşle 25 milyar 86 milyon dolar seviyesinden 21 milyar 25 milyon dolara geriledi.

Enerji ve altın kalemleri muaf tutulduğunda mayıs ayındaki dış ticaret açığı 525 milyon dolar olarak gerçekleşirken, toplam dış ticaret hacmi ise yüzde 13,9'luk bir daralmayla 41 milyar 525 milyon dolara çekildi. Bahsi geçen ayda, altın ve enerji hariç ihracatın ithalatı karşılama dengesi yüzde 97,5 şeklinde ölçüldü.